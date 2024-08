Abaqua adjudica les obres d'ampliació i millora del tractament de l'EDAR de Felanitx per un valor de 5.412.252 euros

El Consell d'Administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) ha anunciat la proposta d'adjudicació de les obres d'ampliació i millora del tractament de l'EDAR de Felanitx, a favor de la unió temporal d'empreses (UTE) formada per Societat de Foment Agrícola Castellonenc, SA i Melchor Mascaró, SAU. Aquesta adjudicació té com a objecte optimitzar el sistema de tractament d'aigües residuals del municipi mallorquí, assegurant d'aquesta manera una major eficiència i qualitat ambiental.

El projecte, amb un pressupost de 4.428.206,21 euros sense IVA (5.412.252,04 euros IVA inclòs), es va iniciar el passat 18 de maig de 2023, quan el Consell d'Administració va aprovar l'expedient de contractació. Després de la tramitació de totes les fases legals i la publicació en el perfil del contractant del sector públic, es va obrir el termini de presentació d'ofertes, que va finalitzar el 18 de juny de 2024.

Aquesta ampliació i millora de la infraestructura és essencial per a assegurar un tractament adequat de les aigües residuals a Felanitx, aconseguint la qualitat requerida per a l'efluent i gestionant els excedents durant els períodes de cabals elevats per pluges. A més, permetrà optimitzar el consum d'energia elèctrica gràcies a l'eficiència millorada dels processos i assegurar un funcionament eficient del sistema.

La capacitat de les instal·lacions actuals de sanejament i depuració, gestionades per ABAQUA, ha esdevingut insuficient a causa del creixement poblacional del municipi. Per a garantir l'eficiència de l'estació depuradora, es duran a terme aquestes obres per a millorar el tractament de les aigües, tal com s'indica en el projecte establert.

Aquest projecte permetrà adaptar el sistema a les noves necessitats dels nuclis urbans connectats i prolongar la vida útil de les infraestructures. La iniciativa suposa un pas endavant en la millora de les infraestructures de sanejament de les Illes Balears, contribuint a la preservació del medi ambient i garantint un tractament d'aigües més eficient.

Cal recordar que l'Agència Balear de l'Aigua gestiona l'EDAR de Felanitx des de 1998 i que, a través d'un conveni signat en 2020, es van establir les noves condicions de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Agència.