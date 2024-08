MÉS per Porreres qualifica d'urgent l'ampliació de l'institut

MÉS per Porreres denuncia el canvi de parer de la Conselleria d'Educació i Universitats, que ha fixat com a actuació «a llarg termini» l'ampliació de l'IES Porreres, i exigeix al Govern de les Illes que rectifiqui i no allargui més en el temps la situació. Si bé al seu pla d'infraestructures l'anterior executiu ja havia previst donar ordre d'inici de redacció d'aquest nou projecte d'ampliació, ara el Govern del PP el deixa dins un calaix.

Segons el portaveu de MÉS, Sebastià Lliteres, «a Porreres sempre hi havia hagut consens entre tots els partits i fins ara havíem exigit en bloc l'ampliació de l'institut porrerenc. Però a principi de legislatura, MÉS per Mallorca va presentar una esmena als pressupostos del 2024 per demanar incloure-hi una partida per a aquesta ampliació... i el PP ja hi va votar en contra».

Gairebé des dels seus inicis la capacitat de l'IES Porreres és insuficient. Per això, l'Ajuntament tramita des de fa anys la modificació urbanística per possibilitar l'ampliació i, actualment, es planteja l'expropiació dels terrenys. Segons Lliteres, «Porreres necessita i es mereix acabar amb els barracons i que a l'institut es pugui cursar el batxillerat i alguns cicles formatius».