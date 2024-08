El GOB Mallorca alerta de la massificació del litoral i demana mesures urgents

El GOB Mallorca ha emès un comunicat en què expressa la seva preocupació per la creixent massificació i saturació dels espais naturals, especialment a la costa, tant des de terra com des del mar. L'entitat ecologista adverteix que aquesta situació, que es repeteix cada any, està causant un impacte extrem sobre l'entorn natural de les Illes Balears.

Un exemple d'aquesta problemàtica es va produir el passat 3 d'agost a la platja d'Es Carbó, on un gran nombre d'embarcacions van ocupar la zona de bany fins a la línia de costa, posant en perill la seguretat dels banyistes. El GOB subratlla que aquest col·lapse és un símptoma de la manca de regulació en el turisme nàutic i la sobreexplotació del litoral.

El comunicat del GOB assenyala que l'augment d'embarcacions es veu afavorit per la falta de control i la facilitat per accedir al mar sense els coneixements necessaris. Aquesta situació està provocant danys al medi ambient, especialment al fons marí, i augmenta el risc d'accidents.

Davant aquesta situació, el GOB ha presentat una denúncia a la Direcció General de Costes i Litoral i ha demanat a l'Ajuntament de Ses Salines que abalisi urgentment la platja d'Es Carbó per impedir el fondeig dins la zona de bany. L'entitat considera que aquestes mesures són imprescindibles per protegir la seguretat dels usuaris i els valors naturals de la zona.

El GOB també critica que la Mesa Nàutica de les Illes Balears, creada recentment per la Conselleria del Mar i del Cicle de l'Aigua, no inclogui representants de les entitats de conservació. L'entitat reclama la seva participació per garantir que les decisions sobre la gestió del litoral respectin l'entorn natural.

Finalment, el GOB insisteix en la necessitat d'establir una regulació més estricta del turisme nàutic a les Balears, incloent la limitació del nombre d'embarcacions i un control efectiu de la navegació, per assegurar la protecció dels espais naturals i la seguretat de tots els usuaris.