Mallorca patirà aquesta setmana la primera onada de calor amb temperatures de fins a 39ºC

Mallorca patirà una onada de calor aquesta setmana amb temperatures que podrien assolir els 39ºC, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a les Illes Balears.

Segons ha traslladat la delegada territorial, María José Guerrero, a Europa Press, les Illes viuran «la setmana més càlida de l'any i de l'estiu» -en espera que es confirmin les previsions- a causa de l'entrada d'una massa d'aire càlid procedent de l'Àfrica. A més, l'estabilitat atmosfèrica i la intensa radiació provocaran que les «temperatures pugin les màximes i mínimes», ha detallat.

Per dies, aquest dimarts s'esperen màximes entre 29 i 35ºC amb mínimes entre els 20 i 24ºC que provocaran nits tropicals, mentre que hi haurà possibilitat d'algun banc de boira a Mallorca amb vent fluix i d'orientació nord-est de brisa costanera.

Pel que fa a dimecres, les temperatures assoliran els 35ºC i, puntualment, els 36ºC, alhora que les mínimes ascendeixen als 22 i 25ºC. Per tant, a banda de les nits tropicals, s'experimentaran «nits tòrrides», amb més probabilitat a la costa, ha matisat Guerrero. Pel que fa al cel, continuarem amb núvols baixos i vent moderat amb brisa a l'illa.

Dijous continuarà l'increment de temperatures pel fet que s'esperen màximes entre 30 i 38ºC, així com nits tropicals i tòrrides, ja que les mínimes es mouran entre els 22 i 25ºC. En aquesta jornada, Mallorca espera pols en suspensió, ha assenyalat Guerrero, que vendrà acompanyat per vent de l'est i el nord-est amb brisa costanera.

Finalment, divendres s'espera el zenit de l'onada, ja que les màximes podrien arribar a estar entre els 31 i 39ºC, acompanyades de mínimes que repetiran les nits tòrrides i tropicals. Un dia en què persistirà la pols en suspensió, a més de vent fluix variable amb brisa costanera.