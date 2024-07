PIMEM reelegeix Jordi Mora com a president

Jordi Mora ha estat elegit per tercera vegada president de PIMEM, convertint-se així en el dirigent que més vegades ha ostentat aquest càrrec. El passat divendres 12 de juliol PIMEM, la patronal mallorquina de la petita i mitjana empresa, va celebrar tant l'assemblea ordinària com l'extraordinària on, a més del procés electoral, es va triar el nou comitè executiu. A més, també es varen presentar les cinc associacions que s'hi han incorporat: Unió de Pagesos —l'històric sindicat agrícola fundador del PSM—, la Federació Balear de Confraries de Pescadors, Infocal, l'Associació d'Empresaris de Capdepera i PIMECO, la patronal del petit comerç que torna a formar part de la Federació.



Respecte al nou Comitè Executiu, la patronal mallorquina compta amb vint membres, un president, cinc vicepresidents, un tresorer i tretze vocals. Els noms elegits per fer front a la gestió de PIMEM són: President: Jordi Mora; vicepresidents: Rafel Matas, Laura Calvo, Carolina Domingo, Miquel Àngel Torrens i Miquel Àngel Salvà. Vocals: Leonor Fuster, Mar Nicolau, Miquel Àngel Benito, Luís Sánchez, Biel Moragues, Rafel Nadal, Antònia Martínez, César Amable, Miquel Àngel Mateu, Sònia Canyelles, Isidoro de Miguel, Mar Calle i Rafel Sotomayor.



Finalment, PIMEM va voler reconèixer la trajectòria d'empresaris, gestors i fundadors d'emblemàtiques pimes i associacions que han estat lligades a la patronal. Va ser el cas de Cati Bordoy, fundadora de les pastisseries Ca Na Cati, Maria Oliver, per la seva trajectòria al gremi de l'artesania, Antònia Martínez per la seva dedicació tant a la patronal com a l'associació de Guarderies i Escoletes i Pep Magraner, per la seva gestió com a gerent al capdavant de l'Associació de Forners i Pastissers de Balears.