En marxa el Concurs de Divulgació Científica de la UIB

El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica convoca el V Concurs de Divulgació Científica de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a promoure la publicació d’articles de divulgació de l’activitat científica i la recerca que es desenvolupen a la UIB.

Organitzat per part de la Unitat de Divulgació i Cultura Científica, el concurs s’adreça tant al personal docent i investigador com al personal investigador en formació que estigui matriculat en un grau, màster o doctorat de la UIB, sempre amb coautoria d’un professor de la Universitat de les Illes Balears.

Ha de ser un article inèdit divulgatiu i de temàtica científica, que pot fer referència a una investigació, un descobriment científic recent, un projecte o activitat d’investigació específica d’un grup de recerca de la UIB, actualment en curs, en previsió o, fins i tot, publicat a una revista científica, sempre que l’article que opti al V Concurs de Divulgació Científica de la UIB sigui completament original i tingui un propòsit divulgatiu.

La quantia del premi serà de 1.000 euros. A més, tant el text guanyador com els articles presentats que, segons la decisió del jurat, reuneixin les condicions adients es publicaran a la web de la Universitat i/o a The Conversation. Aquesta és una plataforma de notícies i articles d’anàlisi escrits per la comunitat acadèmica i investigadora, adreçada directament a la societat i que fa d’intermediària amb els mitjans de comunicació.

Fins al 20 de setembre

Els articles poden tenir una extensió d’entre 800 i 1.000 paraules i es poden presentar en català, castellà o anglès. S’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça <culturacientifica@uib.cat>, a partir de la data de publicació d’aquesta convocatòria i fins al 20 de setembre de 2024.

Les bases completes es poden consultar a la web del concurs.

Aquesta activitat forma part de la programació anual de la Unitat de Divulgació i Cultura Científica de la UIB, que té la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) – Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.