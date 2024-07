Joves de Mallorca per la Llengua obre les portes als nous membres els dies 6 i 7 de juliol

Joves de Mallorca per la Llengua celebra els dies 6 i 7 de juliol la seva Permanent Ampliada a Santa Maria. Durant aquests dos dies, la Comissió Permanent de l’entitat, l’òrgan que organitza les activitats que es duen a terme durant l’any, com els Acampallengües o Correllengües, obre les portes als nous membres que s’hi vulguin unir. Durant el cap de setmana es fan xerrades i activitats, i es decideix el rumb de l’entitat pel curs vinent.

Si us interessa assistir-hi contactau amb Joves de Mallorca per la Llengua per correu electrònic a l’adreça jovesllengua@gmail.com.