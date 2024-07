Joves de Mallorca per la llengua, 30 anys de lluita pel català

Joves de Mallorca per la Llengua va néixer dia primer de juliol de 1994 com una plataforma que integrava unes 40 entitats juvenils d'arreu de Mallorca: Des d'associacions culturals i organitzacions estudiantils fins al moviment escoltista. Després del primer any, va agafar rumb propi i es va consolidar com a entitat independent.

El 1995 es va celebrar per primera vegada el Correllengua. La idea va ser de Pere Muñoz, un dels fundadors de Joves que tenia família al País Basc i coneixia la Korrika, una marxa que se sol fer cada dos anys i que recorr Euskal Herria durant dues setmanes a favor de l'èuscar, i no s'atura a la nit. La primera edició del Correllengua va dur la flama de la Rambla de Palma a Lluc. El primer relleu va ser el porter del Mallorca Toni Prats, que el passat estiu el va fitxar Vox com a director insular d'esports, i és el conco del davanter del Mallorca Abdón Prats.

El Correllengua se solia fer cada dos anys, i s'intercalava amb l'Acampallengua, una trobada multitudinària de joves que té com a activitat principal un gran concert el vespre, on sempre toquen alguns dels millors grups del panorama musical en català, però també compta amb una àmplia oferta de tallers, xerrades, petits tornejos esportius... Joves va seguir aquest ritme fins al 2013, quan es va celebrar el darrer Correllengua. Després, la tensa situació política va fer que l'entitat deixàs d'organitzar grans activitats.

El 2018 va néixer el Treu la Llengua, un dia d'activitats i concert final on han actuat artistes com Zoo i Oques Grasses. Aquesta iniciativa va servir per tornar a donar vida a l'entitat, que el 2022 va tornar a celebrar un Correllengua amb 5.000 participants. L'any passat, el 2023, es va fer l'Acampallengua de sa Pobla, amb Antònia Font, onze anys després del darrer. A més, va ser un dels més formatius de la història, amb més de trenta activitats que anaven des del torneig de futbol al de truc, xerrades, dues ballades o tallers de tir amb fona. L'Acampallengua va fer que la comissió permanent de Joves, l'òrgan que organitza les diferents activitats i campanyes que es fan durant l'any, triplicàs els seus membres.

Enguany l'entitat ha organitzat, commemorant el seu 30 aniversari, un concert a Manacor, el cinquè Treu la Llengua, amb la presència de The Tyets, Maria Hein, Plan-ET i la PD Lluca. A més del Correllengua Interilles, el més gran de la història, que va recórrer la immensa majoria de municipis de les Illes Balears, va comptar amb més de 25.000 participants i va culminar a la Plaça Major de Palma amb la gran concentració de la Diada per la Llengua, muntada conjuntament amb l'Obra Cultural Balear.

A més de grans activitats, Joves de Mallorca per la Llengua també ha liderat diverses campanyes a favor del català. En els seus inicis, se'n van fer sobre el món comercial, l'etiquetatge, el cinema o l'oficialitat del català a la Unió Europea. Enguany, l'entitat també ha llençat una campanya perquè soni música en català a les festes populars d'arreu de l'illa, i ha aconseguit que s'hi sumin els principals partits de l'oposició.