Les Balears són el territori de l'Estat on més han de gastar les famílies per a poder-hi viure

La despesa mitjana per llar va arribar a les Illes Balears als 39.081 euros el 2023, situant-se com la comunitat autònoma amb la despesa més alta i per sobre de la mitjana estatal (32.617 euros), segons l'Enquesta de Pressupostos Familiars publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Així mateix, la despesa mitjana per llar va augmentar l'any passat a l'arxipèlag balear un 9,36% en relació amb el 2022, quan la despesa va ser de 35.736 euros. Pel que fa a la despesa mitjana per persona, es va situar el 2023 en 14.769 euros, la segona autonomia amb la despesa més alta per darrere del País Basc.

A nivell estatal, la despesa mitjana per llar va assolir els 32.617 euros el 2023, fet que suposa un increment del 3,8% respecte al 2022, mentre que la despesa mitjana per persona va ser de 13.120 euros, amb un increment del 4,3%.