El Govern obre la consulta pública per a una nova Llei d'Habitatge

La Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern ha obert la consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte d’una nova Llei d’Habitatge de les Illes Balears. La Conselleria habilita aquest període de dos mesos amb la finalitat que la ciutadania i les diferents entitats i organitzacions puguin aportar totes aquelles propostes que en l’àmbit legislatiu, i en matèria d'habitatge, siguin susceptibles d'incorporar-se al futur esborrany de l'avantprojecte de llei.

La consulta pública s’obre de forma telemàtica a través del portal de Participació Ciutadana del lloc web del Govern. Un dels objectius de la futura norma és «facilitar l’accés a l’habitatge a preus assequibles, tant d’iniciativa pública com privada, així com amb la col·laboració d’ambdues, per incrementar l’oferta d’habitatge a preus assequibles que condueixi a un decreixement en els preus de mercat de l’habitatge a les Illes Balears», segons han explicat des del Govern.

«Amb aquest objectiu, ja hem aprovat aquest darrer any diverses mesures i programes enfocats a augmentar l’oferta d’habitatges a preus assequibles per als residents a les Illes Balears, com el Decret llei d’emergència, ja aprovat com a llei pel Parlament, amb el qual s’ha creat la figura de l’habitatge de preu limitat i que afavoreix també la construcció de més habitatge protegit», han assenyalat.

Així mateix, també han remarcat que «amb l’objectiu de generar més habitatges per als residents, s’ha posat en marxa amb els ajuntaments el programa 'Construir per llogar', de cessió de sòl públic a la iniciativa privada per a la construcció d’habitatges protegits o de dotació i que s’afegeix al ritme inversor de l’IBAVI en noves promocions públiques; i es prepara el llançament del programa 'Lloguer segur', basat en la intermediació del Govern per captar habitatges buits als propietaris, amb la garantia del cobrament del lloguer, i sotsarrendar aquests habitatges a un preu més barat, per sota del preu de mercat».