GOB: «S'hauria d’evitar la celebració d’activitats massives, com la Volta a Sa Dragonera, en espais de màxima protecció ambiental»

El proper 16 de juny de 2024 hi ha prevista la 31a Volta a Sa Dragonera en Piragua i Paddle Surf, organitzada per l'Agrupació Esportiva Voltors-OJE. Segons el portal que comercialitza la inscripció, a hores d’ara ja hi ha més de 500 participants.

En el marc del pla de conservació de l’àguila peixatera a les Illes Balears, dirigit per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural i en el qual el GOB Mallorca col·labora realitzant el seguiment telemètric d’exemplars, «disposam de dades de dos exemplars que actualment utilitzen la Dragonera de forma intensa».

L’àguila peixatera fa dècades que va nidificar per darrera vegada a la Dragonera. Però des de fa 4 anys s’observen intents de recolonització, que per ara no han arribat a ser del tot exitosos (s’ha observat la construcció i ocupació d’un niu, però la parella encara no ha aconseguit criar polls). Un dels exemplars de la parella està monitoritzat amb un sistema telemètric que registra els seus moviments.

Les àguiles peixateres a la Mediterrània són, en general, molt sensibles a la presència humana, i per això els seus llocs de cria se situen habitualment als llocs més inaccessibles i tranquils. A Còrsega s’ha apuntat la relació directa entre les molèsties generades per la navegació turística i l’increment de l’stress i empitjorament de la reproducció de parelles d’aquesta espècie.

Davant la prevista celebració de la Volta a Sa Dragonera el proper diumenge, el GOB va remetre fa setmanes a Medi Natural (Conselleria) i a la direcció del Parc Natural (Consell de Mallorca) un informe sobre els moviments de les àguiles monitoritzades i les zones d’ús més intens, instant a l’adopció de mesures per tal d’evitar molèsties a l’entorn de la zona més important per a les àguiles. Aquestes mesures proposades inclouen la prohibició de l’ús de bocines, megàfons o aparells musicals en tot el sector marí situat baix els penya-segats de la Dragonera, i la delimitació (mitjançant embarcacions de l’organització) d’una zona d’exclusió a la navegació dels participants en un radi de seguretat a la zona més sensible.

«A més a més apel·lam especialment a la sensibilitat de l’entitat organitzadora i de tots els participants per tal de navegar de forma discreta (evitant crits i renou innecessari) durant el pas per baix dels penya-segats de l’illa», assenyalen.

Més enllà de les mesures que s’adoptin cara a diumenge, el GOB considera que s’hauria d’evitar la celebració d’activitats massives com aquesta en espais de màxima protecció ambiental i en èpoques de màxima sensibilitat ecològica. Per això, insten organitzadors i administracions competents a «replantejar-ho cara al futur».

«La recuperació de l’àguila peixatera com a reproductora a la Dragonera serà una fita molt important per aquest espai natural protegit i també per a l’espècie a les Balears, i cal esforçar-nos tots per facilitar les condicions (especialment de tranquil·litat) per al seu restabliment», han conclòs.