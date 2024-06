Demanen que el Parlament pengi la bandera LGTBIQ i la bandera Trans amb motiu del 28 de juny

MÉS per Mallorca ha registrat una petició a la Mesa del Parlament perquè la institució pengi, a la seva façana principal, la bandera LGTBIQ i la bandera Trans amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGBTIQ, tal com s’havia fet històricament.

El partit ecosobiranista considera que, davant l’escalada de violència, agressions i proliferació de missatges d’odi contra les persones LGTBIQ, és «imprescindible que les administracions públiques es posin al costat de la ciutadania i mostrin la seva voluntat de visibilitzar la lluita de les persones LGTBIQ a la nostra societat i a tot el món, contribuint a erradicar les agressions, discriminacions i estigmatitzacions que pateixen».

«Les administracions públiques tenen el deure de defensar els drets de les persones LGTBIQ, de visibilitzar la seva lluita i de respondre davant les agressions, discriminacions i estigmatitzacions que pateixen», ha defensat la diputada de MÉS per Mallorca.

Així, MÉS per Mallorca ha registrat un escrit a la Mesa del Parlament sol·licitant que la institució es comprometi a penjar, a la seva façana principal, la bandera LGTBIQ i la bandera Trans per al dia 28 de juny de 2024, tal com s’havia fet històricament.