Anegats, Associació ELA Balears, Camp Mallorquí, Baltasar Bibiloni i Melicotó, entre els guardonats amb els Premis Jaume II de 2024

El Consell de Mallorca ha fet pública la llista de persones i entitats distingides amb els premis Jaume II, que es lliuren a persones físiques i jurídiques que han destacat durant l'any natural anterior en la promoció dels símbols, referents històrics o el nom de Mallorca, seran per al pintor Gustavo Peñalver; l'empresària Carmen Planas; el grup musical Anegats; l'Associació d'Industrials de Mallorca; l'Associació ELA Balears; l'empresa Melicotó i les Valentes Dones. Així mateix, s'atorgarà aquest guardó, a proposta de la societat civil, al compositor, director de cor i pedagog Baltasar Bibiloni Llabrés i a l'organista Gerhard Grenzing.



Premis Jaume II



Anegats

Després de 30 anys, el grup de música format a Son Servera en 1994 ha anunciat la seva retirada amb un darrer disc. L'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor va reconèixer el seu treball en la difusió de la llengua catalana en 2019.



Associació d'Industrials de Mallorca (ASIMA)

Compleix el seu 60è aniversari com a primera associació empresarial de l'Estat espanyol, contribuint en el desenvolupament social de les empreses i treballant en programes d'innovació, canvi i transformació en les empreses. Des dels seus inicis, han combinat l'activitat empresarial amb la contribució en la societat mallorquina.

Associació ELA Balears

L'associació és fonamental en la conscienciació social dels efectes de l'esclerosi lateral amiotròfica i en el suport constant als afectats i a les seves famílies; treballen per millorar-ne la qualitat de vida i promouen la recerca per trobar la cura de la malaltia.



Baltasar Bibiloni Llabrés

El binissalemer exerceix un paper cabdal de mestratge i d'impuls del cant coral i la pedagogia musical a Mallorca. Fou director de l'Escola Universitària de Mestres i professor a l'àrea de música de la Universitat de les Illes Balears. Va dirigir la històrica coral de l'Escolania del Santuari de Lluc, coneguda com a 'Blauets de Lluc' (1993-2001).



Carmen Planas Palou

Figura rellevant en l'àmbit empresarial i social de Mallorca. Actualment, ostenta el càrrec de presidenta de la Confederació d'Associacions Empresarials de les Balears (CAEB). És la primera dona a ocupar aquest lloc en la història de l'organització. Planas ha creat la Fundació Impulsa, el programa 'CAEB Facilita' i l'Aliança Empresarial contra la Pobresa.



Cooperativa Camp Mallorquí

Fundada en 1985, s'ha convertit en una entitat clau en la promoció i preservació dels productes locals, així com en la transmissió dels valors de la tradició agrícola per a generacions futures. La cooperativa proporciona suport i assessorament als agricultors socials i defensa la cultura agrària de les Balears.



Empresa Melicotó

Un projecte que sorgeix d'un grup d'amics per difondre la cultura illenca a través dels seus productes enginyosos i creatius, en els quals els dibuixos il·lustren costums mallorquins per ser integrats en la societat des d'una altra perspectiva.



Gerhard Grenzing

El mestre organista és un dels millors d'Europa i del món, és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona. El seu paper ha estat fonamental en la restauració del patrimoni d'orgues a Mallorca, del qual ha estat un divulgador i promotor a l'exterior.



Gustavo Peñalver Vico

Pintor de Cartagena que es va mudar a l'illa en 1946 i des de llavors ha desenvolupat una carrera artística prolífica; i ha deixat una marca inesborrable en el panorama cultural mallorquí. Ha donat obres a Capdepera, poble amb el qual se sent identificat i agraït.



Valentes Dones

Des de 1854, Sóller recorda el fet històric de sa victòria dels Sollerics davant els Turcs que intentaren envair sa Vall. I dins aquesta victòria, varen tenir un paper molt important Ses Valentes Dones, dues al·lotes que ajudaren a guanyar a l'enemic.

Cada any Sóller reconeix el paper decisiu amb una solemne festa i una investidura de dues dones diferents cada any.