Aquest divendres es farà 'La Nit Solidària' per a recaptar fons per a la investigació contra el càncer

El castell de Bellver acollirà aquest divendres, a les 20.00 hores, la segona edició de 'La Nit Solidària' amb la finalitat de recaptar fons per a la investigació contra aquesta malaltia.

L'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) a les Balears ha traslladat aquest dilluns que els assistents podran gaudir de l'actuació del cor Palma Gospel Singer, entre d'altres activitats, al costat d'una variada oferta gastronòmica a càrrec dels xefs de l'Associació de Cuiners Establerts a Balears (Ascaib).

Sobre aquest tema, el president de la AECC a les Balears, José Reyes, ha detallat que aquesta vetlada serveix com a «nexe d'unió» entre pacients, voluntaris, investigadors i col·laboradors. «Una magnífica oportunitat per a demostrar el compromís de la societat balear amb la lluita contra el càncer», ha afegit.

La primera edició va recaptar 36.000 euros per a la investigació oncològica i, per a aquesta ocasió, el preu de l'entrada serà de 50 euros.

En el marc del pla 'Tots contra el càncer', l'objectiu de l'Associació és superar el 70 per cent de supervivència en 2030, havent-hi en l'actualitat una taxa de supervivència en homes és del 55,3 per cent i en dones del 61,7 per cent.