Plataforma Mallorca per la Pau llança un manifest contra la guerra i el militarisme

La Plataforma Mallorca per la Pau ha anunciat avui la seva formació com a plataforma ciutadana, amb el suport de diverses entitats socials, sindicals i polítiques. L'objectiu de la plataforma és denunciar l'augment de l'autoritarisme, el bel·licisme i el negoci armamentístic, així com els conflictes bèl·lics que devasten la humanitat i la vida al planeta.

En un comunicat oficial, la plataforma ha expressat la seva preocupació per la situació actual de la convivència pacífica, citant exemples com la guerra a Ucraïna, l'escalada bèl·lica a l'Orient Pròxim i Mitjà, el genocidi de Palestina i els conflictes al continent africà. També han destacat l'increment mundial de la despesa militar i el retorn de l'amenaça nuclear.



Manifest de la Plataforma Mallorca per la Pau

NO A LA GUERRA. PER UNA SOLUCIÓ JUSTA I PACÍFICA DELS CONFLICTES. OTAN NO, BASES FORA.

La Plataforma Mallorca per la Pau declara públicament que:

L'OTAN és una organització armada al servei de l'imperialisme nord-americà i de les corporacions que la controlen. Lluny de tenir un caràcter defensiu, l'OTAN ha estat implicada en la promoció de molts dels conflictes de les darreres dècades, com Iugoslàvia, Afganistan i Líbia, que han suposat la destrucció de països sencers i la misèria de les seves poblacions. Per això, la plataforma diu clar i fort NO A L'OTAN I NO A LES SEVES BASES, i mobilitzarà la ciutadania per impedir que el Port de Maó es converteixi en una base de l'OTAN.

El militarisme es fonamenta en la desconfiança i el recel cap a l'altre, i és l'expressió del fracàs de la capacitat negociadora. Suposa l'extensió de la injustícia, la pobresa i l'exclusió social, malgastant milers de milions d'euros que podrien destinar-se a millorar la vida de les persones i del planeta. S'HA D'ABOLIR EL COMERÇ D'ARMES.



La Plataforma Mallorca per la Pau insta a:

Al govern espanyol, la sortida de l'OTAN i el desmantellament de les seves bases militars. No a l'establiment d'una base militar al Port de Maó, ni a la utilització de la base naval de Porto Pi ni de cap altre port de les Illes Balears.

La firma immediata del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (TPAN).

Aturar la bogeria de la despesa militar i destinar aquests recursos a necessitats socials.

Posar fi al comerç d'armes i, de manera immediata, a la tramesa de material de guerra a Ucraïna, Israel i altres zones de conflicte.

L'adopció de mesures de protecció reals per als refugiats i migrants procedents de zones en conflicte.

Exigir un alto el foc immediat i una solució negociada i justa que posi fi a la guerra d'Ucraïna.

Aturar el genocidi a Palestina i apostar per una Palestina lliure i en pau.

Reclamem l'aturada de totes les guerres del món.

Aplicar efectivament la Declaració Universal dels Drets Humans i la legalitat internacional, així com reintroduir la jurisdicció universal a l'Estat Espanyol.

La Plataforma Mallorca per la Pau afirma que volem i necessitem un altre tipus d'humanitat, on les persones i la vida siguin el centre. No hem nascut per competir, sinó per cooperar; no hem nascut per vèncer, sinó per conviure; no hem nascut per destruir, sinó per construir. Hem de desterrar el cor i l'ànima d'aquest sistema capitalista assassí. Creiem que un altre món és possible, un món sense guerres.

SENSE PAU RES ÉS POSSIBLE. NO HEM DE CERCAR UN CAMÍ PER A LA PAU, LA PAU ÉS EL CAMÍ.