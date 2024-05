Plataforma per la Llengua llança la campanya 'La veu que creix' per commemorar 30 anys de defensa del català

Plataforma per la Llengua ha llançat la seva nova campanya, 'La veu que creix', per celebrar tres dècades de treball incessant en favor del català i els drets lingüístics dels catalanoparlants. Aquesta iniciativa posa en el centre els socis i voluntaris que han estat, i continuen essent, el motor de l'organització, lluitant per la normalització de la llengua.

L'entitat ha recollit testimonis de diversos socis, que expliquen el valor de formar part de Plataforma per la Llengua i exposen la seva visió sobre l'estat actual del català. Durant aquests 30 anys, moltes persones han contribuït activament a l'organització, la qual cosa ha permès que creixi i lluiti amb més força. Un exemple de la feina realitzada són les accions més destacades i reeixides, que es poden consultar al portal web creat per commemorar l'aniversari. A més, l'entitat ha digitalitzat els cartells més emblemàtics de la seva trajectòria, oferint una visió global dels àmbits en què ha incidit al llarg dels anys. Diverses personalitats i entitats s'han sumat a la celebració, enviant felicitacions a Plataforma per la Llengua a través de vídeos i missatges a les xarxes socials. Una de les organitzacions que ha felicitat l'entitat és el Futbol Club Barcelona, amb qui col·laboren per potenciar l'ús del català dins del club. El Barça ha obsequiat l'entitat amb quatre samarretes commemoratives dels 30 anys, dues de l'equip femení i dues del masculí, que es sortejaran en el marc de la campanya. Les imatges gràfiques de 'La veu que creix' han estat realitzades pel fotògraf Jordi Borràs, que ha dotat la campanya d'un caràcter juvenil i alegre, reflectint la diversitat de persones que formen part de Plataforma per la Llengua. Aquesta diversitat és essencial per a la tasca que desenvolupen. És important destacar que els socis i voluntaris són el múscul representatiu de Plataforma per la Llengua davant els governs, empreses i altres organitzacions amb les quals negocien per avançar en els drets lingüístics. La majoria dels recursos econòmics de l'entitat provenen dels seus socis, cosa que permet impulsar centenars d'accions cada any, fent de la llengua un element vertebrador d'una comunitat que aspira a ser lliure i digna.