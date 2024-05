El Fòrum de la Societat Civil envia una carta a Prohens per a garantir el correcte funcionament de la mesa per al pacte turístic

El Fòrum de la Societat Civil ha enviat a Marga Prohens, presidenta del Govern, una carta amb motiu de la Mesa per al Pacte Social i Polític per a la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears.



En la missiva, l'entitat social proposa una metodologia de treball «que faciliti i asseguri el bon funcionament de la Mesa». Entre les mesures destacables, s'hi troba l'elaborar un diagnòstic clar de la situació i unes mesures concretes de solució.



A continuació, dBalears reprodueix la carta del Fòrum de la Societat Civil enviada a Prohens:



«Carta del Fòrum de la Societat Civil



Senyora,



des del Fòrum de la Societat Civil consideram de manera positiva la creació de la Mesa per al Pacte Social i Polític per a la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears, motiu pel qual una representació del Fòrum va assistir de manera presencial a la convocatòria del passat dimecres.



Els objectius del Pacte i les accions a aplicar que d'aquest es desprenguin, seran d'una importància cabdal per al present i futur de les Balears, d'aquí que de la configuració de la mateixa Mesa i dels grups de treball dependran la rellevància de les decisions.



Amb aquesta carta volem manifestar la predisposició del Fòrum a participar activament d'aquest procés, alhora que suggerir una metodologia de treball que faciliti i asseguri el bon funcionament de la Mesa.



Consideram essencial que l'equip directiu del procés representi independència i diversitat. Amb la coordinació del Dr. Antoni Riera, suggerim que l'equip estigui format per dues persones proposades pel sector empresarial, dues persones proposades per les organitzacions sindicals i dues persones proposades pel Fòrum de la Societat Civil. Les funcions d'aquest equip han de ser:



a) Elaborar una proposta de temes a treballar i d'entitats a consultar, representatives del teixit social i econòmic.



b) Fer un recull de les iniciatives posades en marxa els darrers 10 anys que han tingut bons resultats, i un recull d'aquelles que no han funcionat o que han agreujat els problemes.



c) Fer un recull dels problemes que s'han detectat des de diversos indrets i entitats.



d) Establir un diagnòstic general.



e) Fer un recull d'esmenes sobre el diagnòstic i arribar a un consens general.



f) Posar damunt la taula les propostes per millorar o canviar el sistema turístic actual.



d) Fer un pla d'accions, amb un calendari i un pressupost estimatiu.



e) Arribar a un consens sobre el pla.



Esperant que aquestes propostes puguin contribuir de manera positiva al bon funcionament de la Mesa per al Pacte Social i Polític per a la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears, rebeu una cordial salutació.



Joana Maria Palou Sampol

Presidenta del Fòrum de la Societat Civil».