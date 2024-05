La UIB organitza el II Festival d'Insectes

La Universitat de les Illes Balears (UIB) organitza la segona edició del Festival d’Insectes, un esdeveniment lúdic i científic farcit d’activitats per a totes les edats per donar a conèixer la importància que tenen els insectes en el medi ambient.

El Festival d’Insectes serà el divendres, 24 de maig, a l’edifici Sa Riera (Palma), amb les activitats següents:

A les 17 hores: presentació del II Festival d’Insectes i lliurament dels premis del II Concurs de Fotografia «Explorant la vida en sis potes: fotografia d’insectes 2.0». Per a participar-hi, tan sols heu de compartir les vostres fotos d'insectes a Instagram amb l’etiqueta #ConcursSisPotesUIB24. Podeu consultar-ne les bases en aquest enllaç: <https://www.uib.cat/digitalAssets/752/752691_sicicorbasesiiconcursfestivalinsectes.pdf>.

De les 17.15 a les 19.15 hores: tallers per a nins i nines de primària. Els infants podran participar en tres tallers diferents per conèixer les característiques especials dels insectes, el seu paper en la pol·linització i la importància de frenar l’arribada d’espècies invasores. Cada taller té una durada de 30 minuts. Per a participar-hi, cal inscriure-s’hi a través d’aquest formulari en línia: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefYB_ivZ9EvimwanVQNom1-zV-hpkAPuQhDw8jm098Gcvhzw/viewform>

De les 17.15 a les 18.15 hores: pintacares per als més petits.

De les 17.15 a les 20 hores: «Pol·linitzadors del bosc». Participa en la creació d’una obra d’art col·lectiva en forma d’insecte de la mà de Trazos de Bosque, amb Nívola Uyà i Marc Ayats.

De les 17.15 a les 20 hores: exposició L’illa dels pol·linitzadors, a càrrec de Divulgare. La mostra és una convidada a reflexionar sobre el llegat que volem deixar a les generacions futures i sobre el paper que cadascú de nosaltres ha de tenir per preservar la vida al nostre planeta.

A partir de les 17.15 hores: projecció del documental Hijas del sol: abejas silvestres, dirigit per Jan Haft. El documental mostra la increïble diversitat i les adaptacions de les nostres abelles a diversos hàbitats i diverses condicions de vida. Bregues fascinants, actuacions sensacionals, estructures imponents i criatures acolorides.

A les 18 hores: presentació d’Invasapp, una eina de ciència ciutadana desenvolupada en el marc del projecte STOPInvasores per contribuir a la detecció i investigació de les principals espècies d’insectes invasors.

A les 18.15 hores: xerrada «La mierda es un mundo», a càrrec de la doctora Eva Cuesta, investigadora de la Universitat Autònoma de Madrid, creadora de la plataforma de divulgació científica Biotura i col·laboradora de Big Van Ciencia.

A les 19.15 hores: Entomonòleg a càrrec de Xavier Canyelles, reconegut com un talentós il·lustrador, naturalista i actor de comèdia. La seva passió per la natura i l’art es reflecteix a la seva extensa obra, que inclou des de llibres sobre insectes i peixos de les Illes Balears fins a exploracions de la fauna fantàstica de Mallorca a la cultura popular.

Suport institucional

El II Festival d’Insectes l’organitza la Universitat de les Illes Balears a través del projecte Invasapp, amb la col·laboració de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) i el finançament de la Direcció General de Política Universitària i Recerca de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura i de l'Impost de Turisme Sostenible; la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Ambient del Govern de les Illes Balears; el Programa de desenvolupament rural; el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació; el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER); la Fundació Baleària i la col·laboració d’Igers Mallorca.