Anuncien una gran mobilització contra la derogació de la Llei de Memòria Democràtica

La Plataforma per la Memòria Democràtica, que agrupa més de 50 entitats i organitzacions en defensa dels drets de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme, ha anunciat aquest dilluns una gran mobilització ciutadana contra la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, que tendrà lloc el 2 de juny, a les 19.00 h, a la plaça de Cort de Palma.

La portaveu de la Plataforma, Maria Antònia Oliver, ha assegurat que l’acte, que durà el lema 'Sense memòria no hi ha democràcia', «serà un clam a favor dels drets humans i pel reconeixement dels drets de les víctimes del feixisme» A més, ha apuntat que «la voluntat manifestada pel PP i l’extrema dreta de VOX de derogar la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtic de les Illes Balears és una decisió greu que afecta els fonaments de la nostra democràcia» i ha fet una crida a tota la societat a participar en aquest acte per a dir als poders públics que la Memòria Democràtica «no se toca».

Oliver ha explicat que «la llei basa el seu articulat en els principis dels drets humans i ha estat alabada pel relator especial de Nacions Unides per la veritat, la justícia, la reparació, les garanties de no repetició i la memòria, Fabián Salvioli, qui ha posat les Balears com a exemple a seguir en l’aplicació de les lleis i polítiques públiques de Memòria Democràtica. És una llei que ha estat acceptada positivament per part de tota la societat i que defensa els drets de les víctimes, obliga a la retirada de simbologia franquista dels nostres carrers, i places i va especialment encaminada a la reparació i a garantir la no repetició. La norma va ser aprovada amb el vot a favor del Partit Popular, que era es deixa arrossegar per la reivindicació del règim franquista que fa l’extrema dreta. És la mateixa extrema dreta que nega la violència masclista, que ataca la nostra llengua i que propaga discursos racistes i homòfobs».

«Les Nacions Unides han enviat un primer avís a navegants als pactes PP-VOX per les seves polítiques contra la Memòria Democràtica al País Valencià, Aragó i Castella-Lleó. Ara el segon avís el donaran els ciutadans de les Illes Balears al carrer. La concentració del 2 de juny serà un clam de la societat a favor de les víctimes i de les seves famílies, i contra el menyspreu als drets de milers de persones que defensaren la democràcia i els drets humans, i que donaren la seva vida per ells», ha afirmat Maria Antònia Oliver.

«Exigim a l’actual Govern que rectifiqui aquesta decisió, ara que encara és a temps. I reiteram com a societat civil el nostre rebuig al feixisme, la nostra solidaritat amb les víctimes i el nostre compromís amb els drets humans i la memòria democràtica», ha assenyalat Oliver. Per això la Plataforma fa una crida a tota la ciutadania a manifestar-se el diumenge 2 de juny, a les 19.00 h, a la plaça de Cort a favor de la Veritat, la Justícia, la Reparació, les Garanties de no repetició, i per la Memòria Democràtica.