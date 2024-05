El PSIB-PSOE acusa Galmés de convertir la ITV en «un problema» per als propietaris de vehicles

La federació del PSIB-PSOE de Mallorca ha acusat aquest dissabte el president del Consell, Llorenç Galmés, de convertir la ITV en «un problema» per als propietaris dels vehicles per la «incapacitat de gestió» del servei.



En nota de premsa, el partit ha assenyalat que el servei de la ITV de Mallorca s'ha convertit en un «veritable maldecap» per als propietaris de vehicles que s'enfronten al moment d'haver de concertar cita en alguna de les estacions per a complir amb la preceptiva inspecció, pel fet que, segons han afegit, «les llistes d'espera superen els tres mesos, quan el contracte de concessió parla de menys de 15 dies com a termini màxim».



«No és tolerable que Galmés hagi deixat la ITV de Mallorca de la mà de Déu», ha dit la portaveu 'socialista' en el Consell, Catalina Cladera, qui ha lamentat que «ni el conseller insular Fernando Rubio, ni el president Llorenç Galmés han aconseguit fer funcionar de manera decent el servei de la ITV en els 10 mesos que porten de legislatura, malgrat els cops d'efecte i els anuncis inútils que ha fet, com el d'obrir les estacions els dissabtes del mes de maig per a habilitar 6.000 inspeccions suplementàries». «Ni amb aquestes mesures Galmés i Rubio són capaços de reduir les llistes d'espera», ha subratllat Cladera.



Les llistes d'espera no són, no obstant això, l'únic problema que té la ITV, segons el PSOE. Perquè, l'estació de Calvià, la cinquena de la xarxa, roman tancada i sense entrar en servei des que es va finalitzar la seva construcció a mitjan any passat. «Fins que no hi hagi un nou contracte de concessió en vigor, aquesta estació no es podrà obrir», ha assenyalat Cladera, qui ha apuntat que «el problema està en el fet que el nou contracte hauria d'estar en vigor des del passat 1 de gener, i no ha estat així».



El passat dia 24 el Consell Executiu va autoritzar la cinquena pròrroga del contracte de concessió de la ITV Mallorca, per espai de tres mesos entre juliol i setembre d'enguany. «Segons això, no tindrem nou contracte fins a final d'enguany, ni tampoc cinquena estació a Son Bugadelles», ha afegit Cladera.



El PSOE en el Consell han requerit repetidament l'informe del Consell Consultiu que és preceptiu per a autoritzar cadascuna de les pròrrogues que s'han encadenat, atesa l'elevada quantitat d'aquest contracte. Però, fins a la data, la demanda no ha estat atesa per l'equip de govern insular. El grup 'socialista' també ha demanat formalment poder accedir a l'interior de les instal·lacions de la ITV de Son Bugadelles i informació de les gestions del Consell per a dotar el personal de la nova estació.



Segons el partit, el conseller insular Fernando Rubio i el president Llorenç Galmés han centrat els seus majors esforços «a adaptar l'organigrama del Consell al perfil de les persones que l'ocupen, en comptes de treballar per la millora dels problemes de gestió que presenta la ITV».



Així, s'han referit al cas de Rafel Oliver Barros, qui aquesta setmana ha passat a ser director insular de Mobilitat i Activitats, després que a principi de legislatura fos nomenat com a director insular de la ITV i Activitats durant 41 dies, i que des de llavors i fins ara hagi estat director insular d'Activitats.



Aquesta modificació orgànica fa que la ITV no hagi tingut una direcció insular d'adscripció entre setembre de 2023 i finals d'abril de 2024, data en què torna a l'organigrama de la segona línia del Consell dins de la canviada de nom direcció insular d'Infraestructures i inspecció Tècnica de Vehicles, que ostenta Rafel Gelabert, han criticat els 'socialistes' de Mallorca.



«Galmés i Rubio li han fet un vestit a mida a Oliver, el seu company del PP d'Algaida, quan es van adonar que era incompatible amb el seu treball com a inspector de l'empresa concessionària de la ITV, i des de llavors han fet el possible per a salvar-li el càrrec», ha incidit Cladera.



En tot cas, per al PSOE, la mostra més gran de la «ineficàcia» de la gestió de PP i VOX de la ITV es troba en els elogis que Galmés va dedicar a la proposta del Govern de permetre la liberalització del servei de les ITV. «Demostra que no té ni capacitat ni ganes de fer funcionar un servei que obliga l'administració a estar atent al compliment del contracte amb la concessionària, i això ens fa pensar si en realitat el mal funcionament de la ITV és provocat a propòsit per a justificar aquesta privatització total del servei», ha argumentat Cladera.



Finalment, el PSOE ha reclamat a PP i VOX «més professionalitat i ganes de treballar» per a dirigir la ITV. «Han de posar en marxa el nou contracte, obrir la ITV de Calvià i rebaixar les llistes d'espera», perquè els ciutadans de Mallorca «no es mereixen l'actual servei de la ITV, ni que els venguin que la privatització total del servei serà la panacea».