El Govern, com el protagonista de l'acudit de la cafetera espenyada: arguments contradictoris per negar l'agressió a Son Espases

És ben cert que s'agafa primer un mentider que un coix. El Govern ha empenyorat la seva paraula per negar que hi hagués agressió a una pacient per part dels vigilants de seguretat, pel fet d'haver-los parlat en català.

El Govern ha fet, en aquests cas, com el protagonista de l'acudit de la cafetera espenyada que quan el propietari d'aquesta li reclama, li respon allò que «mai me vares deixar una cafetera, a més a més, te la vaig tornar i quan me la vares deixar ja estava espanyada».

Segons la versió feta pública aquest dimecres horabaixa pel Govern: «estan mirant d'aclarir els fets»; «neguen que hi hagi agressió»; «li varen tocar l'esquena, però no hi va haver agressió»; «la pacient tardava massa mentre redactava el full de reclamacions»; «no té res a veure amb una qüestió lingüística»; «no li varen poder donar el full de reclamacions perquè 'en aquest moment' no en quedaven en català»; «li varen demanar temps per anar a cercar els fulls»... «varen cridar els vigilants per 'posar ordre'».

El Govern ha negat que es produís una agressió per part dels vigilants de seguretat a una usuària de l'Hospital de Son Espases que va demanar un full de reclamacions en català dissabte passat.

Així mateix, la gerència de l'Hospital ha informat que està tractant d'esclarir el succeït però ha assegurat que «no té res a veure» amb una qüestió lingüística, sinó al fet que la usuària estava bloquejant una finestreta, provocant «llargues coes», mentre redactava el full de reclamacions.

Segons ha relatat el Servei de Salut de les Balears (IBSalut), la dona es va dirigir al servei d'atenció al pacient per a demanar un full de reclamacions, que va sol·licitar en català. «En aquest moment no en quedaven, per la qual cosa atenció al pacient li varen demanar temps per a anar a cercar-la».

Així, ha assenyalat que, posteriorment, li varen lliurar el document en català i la usuària el va emplenar a la finestreta.

Segons la contradictòria versió del Govern, «davant la negativa de la dona de deixar lliure l'espai d'atenció al pacient, els treballadors varen cridar al servei de seguretat de l'Hospital per «posar ordre», ja que els altres usuaris s'estaven queixant.

També indiquen que «en aquest moment, la dona va cridar a la Policia, que va dir que no es personaria, i els vigilants de seguretat li varen demanar que deixàs lliure la finestreta». L'IBSalut ha afirmat que els vigilants li «varen tocar l'esquena però que en cap moment va haver-hi agressió».