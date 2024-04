Ciutadans per Palestina denuncia la «criminalització» del moviment i la «banalització de l'antisemitisme» a Mallorca

La plataforma Ciutadans per Palestina ha volgut denunciar aquest dissabte, a través d'un extens comunicat difós a les xarxes socials, la «criminalització» patida els darrers dies i la «banalització de l'antisemitisme» per part d'alguns mitjans de comunicació.



Segons ha explicat la plataforma, «el divendres 19/04 Ciutadans per Palestina duguérem a terme una xerrada formativa titulada 'Com combatre la propaganda sionista: Palestina més enllà dels mites d'Israel' dedicada a reflexionar sobre les tergiversacions del passat i del present que practiquen Israel».



Segons l'entitat, «a l'acte ens dedicarem a desmitificar les qüestions: que era una terra buida per un poble sense terra; que sionisme i judaisme, i antisionisme i antisemitisme són sinònims; que el sionisme no és un projecte colonial; que el 1948 els palestins abandonaren la terra voluntàriament».



Segons l'entitat, «l'acte, que reuní més de 50 persones, no estava dedicat ni a condemnar ni a alabar res, simplement a mostrar per mitjà de fonts històriques rigoroses i evidències audiovisuals, les causes i les conseqüències d'un conflicte i les seves violències».



Ara bé, Ciutadans per Palestina ha denunciat que «durant l'acte, un periodista del mitjà d'extrema dreta de Jiménez Losantos, esRadio, Octavio Cortés, ens gravà sense permís. Al final, demanà el micròfon i quan se li donà, càmera en mà, ens exigí que condemnàssim Hamàs i ens acusà de negar l'Holocaust i de ser antisemites».



«Malgrat la criminalització a què ens sotmeten els defensors del sionisme a Mallorca, com el periodista José Luís Miró que ens acusa d'enaltir el terrorisme, deixem clar que no donarem cap passa enrere en la defensa de la resistència del poble palestí», ha apuntat el col·lectiu.



Segons el col·lectiu, els defensors del sionisme a Mallorca, «apunten el dret a l'existència i el dret a defensar-se d'Israel i utilitza el patiment jueu de l'holocaust nazi per justificar la colonització, extermini i genocidi que pateix el poble palestí, ara són ells els nazis del segle XXI». «Aquest periodista utilitza la persecució dels jueus conversos a Mallorca per negar la possibilitat de poder criticar les pràctiques bàrbares d'Israel».



A més, segons la plataforma, els defensors del sionisme «naturalitzen la narrativa "guerra entre Israel i Hamàs" amagant la naturalesa complexa del conflicte i el genocidi» o acusen de «genocides» les proclames en defensa de Palestina.



Segons Ciutadans per Palestina, cal recordar que «els palestins procedeixen d'arrels semites i per tant son un poble que pateix el racisme antisemita i sionista, ja que no se'ls reconeix la seva història i se'ls esborra sistemàticament del seu territori».



Per tot plegat, des de l'entitat «alertem a la societat mallorquina contra una manipulació més dels que utilitzen i banalitzen l'antisemitisme per defensar un projecte colonial, genocida i antidemocràtic com és l'entitat sionista d'Israel».



«Les seves amenaces, les seves censures no ens fan por: no ens faran callar fins que aturem aquet genocidi, la història els jutjarà com a còmplices del genocidi colonialista. Ho direm una i mil vegades més, tan alt i clar com sigui necessari. Visca la resistència palestina, des del Riu fins a la mar!», ha sentenciat Ciutadans per Palestina.

El divendres 19/04 Ciutadans per Palestina duguérem a terme una xerrada formativa titulada "Com combatre la propaganda sionista: Palestina més enllà dels mites d’Israel" dedicada a reflexionar sobre les tergiversacions del passat i del present que practiquen Israel.@CulturaUIB pic.twitter.com/biS2Lt4Hbq — CIUTADANS PER PALESTINA (@ambPalestina) April 20, 2024

Durant l’acte, un periodista del mitjà d’extrema dreta de @Jimenezlosantos @esRadio, @OctavioCortes73, ens gravà sense permís. Al final, demanà el micròfon i quan se li donà, càmera en mà, ens exigí que condemnàssim Hamàs i ens acusà de negar l’Holocaust i de ser antisemites. pic.twitter.com/QX8RvSZhEo — CIUTADANS PER PALESTINA (@ambPalestina) April 20, 2024

1-Apunta el dret a l'existència i el dret a defensar-se d'Israel i utilitza el patiment jueu de l'holocaust nazi per justificar la colonització, extermini i genocidi que pateix el poble palestí, ara són ells els nazis del s.XXI. pic.twitter.com/wq3xjwG0mE — CIUTADANS PER PALESTINA (@ambPalestina) April 20, 2024