La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca reclama la negociació de tots els punts de l’Acord de millores socials i laborals

La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca reclama a la Conselleria d’Educació i Universitats la negociació immediata de tots els punts de l’Acord de millores socials i laborals que, d’acord amb la calendarització, s’han de dur a la Mesa sectorial d’educació durant el curs 2023-24. «El tercer trimestre tot just ha començat i queden molts aspectes pendents», assenyalen.

El ple de la Junta sol·licita l’acompliment de l’Acord i denuncia que punts com les llicències d’estudis, la revisió del fons social, la reducció de les ràtios, l’any sabàtic, els permisos retribuïts per assumptes propis i dels permisos sense retribució per a tot el personal docent, la posada en marxa del servei específic de normalització lingüística en l'àmbit educatiu, la millora de la funció tutorial i el pla de climatització de centres no poden esperar més. També reclama que la carrera professional deixi de ser un complement a compte, un cop ja s’han publicat els criteris i els ítems d’avaluació. A més, conforme s’estableix a l’Acord respecte de la bona conjuntura econòmica d’aquesta Comunitat Autònoma, s’han d’actualitzar les quanties del complement per tendir a l’equiparació del complement de carrera amb la resta de treballadors del sector públic.

«Hi ha una altra mesura que cal negociar perquè entri en vigor el curs 2024-25 com és la jornada lectiva del cos de mestres en 23 hores setmanals», assenyalen.

La Junta de Personal reclama a la Conselleria que es convoqui, tal com diu l’Acord, la comissió mixta i paritària de seguiment i coordinació per a la seva aplicació, ja que no s’ha reunit cap vegada des de la seva creació. I que es posin les dates que facin efectiva la calendarització marcada dels punts que s’han de negociar, tot fixant premura sobre aquells que tenen més demanda.