Podem carrega contra el Govern espanyol per l'arribada de la Fragata Navarra al Port de Maó

Després de conèixer aquest dissabte que la Fragata Navarra, actualment sota el comandament operatiu de l'OTAN, té previst recalar en el port de Maó aquest diumenge, 14 d'abril, la diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez, ha mostrat «el seu més ferm rebuig» i ha reiterat la posició del seu partit sobre la «utilització del Port de Maó com a base encoberta de l'OTAN». «Sembla que el PSOE no vol escoltar el clam pacifista i el 'No a la guerra!' que més de 500 persones van reclamar a l'uníson diumenge passat» ha lamentat Gómez.



La Fragata Navarra, que va sortir de la Base Naval de Rota el passat 26 de març per a participar en l'Operació Sea Guardian de l'OTAN, tenia prevista la seva arribada al Port de Maó el 8 d'abril. No obstant això, aquesta escala fou cancel·lada. Davant aquesta cancel·lació que s'ha produït sense que «el Govern hagi donat cap explicació», Podem havia presentat aquesta setmana una pregunta en el Congrés espanyol dels Diputats per a «reclamar transparència al Govern espanyol i, especialment al Ministeri de Defensa, en relació amb la utilització de les tropes, les embarcacions i els ports espanyols en les operacions de l'OTAN».



En aquest sentit, Podem considerà que «el missatge de la Plataforma Menorca per la Pau ha estat molt clar: OTAN no, ni aquí ni en cap lloc». «No tolerarem que el rebuig de la societat menorquina a les guerres de l'OTAN suposi l'externalització del problema a Palma o a qualsevol altre lloc, no volem bases de l'OTAN a les Illes» ha declarat aquesta setmana Lucía Muñoz, coordinadora de Podem a les Illes Balears.



Per això, Muñoz ha «exigit» al Govern espanyol «que escolti la societat balear i al conjunt de la societat espanyola que sempre ha defensat la pau i ha mostrat el seu rebuig a l'escalada bel·licista de la qual el PSOE pretén fer-nos còmplices». «La senyora Robles ha de comparèixer davant el Congrés de manera urgent per a explicar aquestes qüestions, és una qüestió de democràcia», ha conclòs Muñoz.