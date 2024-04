El PSOE denuncia que el Consell «empitjora el servei d'estades temporals per a gent gran» a les residències de l'IMAS

El PSIB-PSOE ha denunciat aquest dissabte que «la manca d'impuls del Consell de Mallorca cap a l'atenció social es confirma un cop més, ara amb el mal funcionament del servei d'estades temporals per a la gent gran a les residències de l'IMAS, que ha perdut punts d'atenció a Sa Pobla i a Palma».



Segons el partit, els fets desmenteixen les paraules de Llorenç Galmés, que assegurà que «les persones són el centre de les polítiques del Consell», després que s'hagi fet públic «que s'han eliminat places al servei d'estades temporals per a gent gran a les residències de l'IMAS». «Un nou retrocés en polítiques socials, com anem denunciant des de l'inici de la legislatura», ha afirmat la portaveu socialista Catalina Cladera.



El Grup del PSIB-PSOE ha demanat en repetides ocasions les dades d'aquest servei, que permet sol·licitar un període d'estada temporal per a persones majors a una plaça residencial de l'IMAS, mentre que els cuidadors o familiars poden fer afrontar altres activitats. Però el president de l'IMAS, Guillermo Sánchez ha desatès totes les peticions dels socialistes al respecte.



«L'eliminació de les places d'estada temporal a sa Pobla i a la Llar d'Ancians de Palma és una mala notícia que empitjora el servei», ha afirmat Cladera. Per la seva banda, la consellera del PSOE Sofia Alonso creu que la gestió d'aquest servei s'ha fet de manera «poc diligent». Les estades temporals són un programa que resolen situacions puntuals a les famílies cuidadores, com una convalescència, unes vacances o unes obres a la llar, que durant la passada legislatura varen tenir una notable acceptació.



El PSOE ha assegurat que ha rebut queixes de la «lentitud en la tramitació d'aquestes places, i a la Bonanova es varen aturar els ingressos temporals a la residència per manca de metges disponibles, segons ens van dir des de l'IMAS». Alonso creu que «centralitzar ara les places d'estada temporal precisament a la Bonanova no és una bona iniciativa». A més, segons el partit, «no consta que l'IMAS hagi informat de l'eliminació de les places temporals a Sa Pobla i a la Llar d'Ancians, i tampoc ha donat resposta a les sol·licituds d'informació del PSOE».



«Ens agradaria que ens haguessin informat del canvi d'ubicació al centre, atès que és un canvi substancial i no sabem si ara podran seguir estant en habitació individual», ha sentenciat Alonso.