La unificació de Radio-Taxi i Taxis Palma s'amplia a Taxi–Telefono

El passat dia 20 de Març 2024 les dues emissores de Taxi més importants en nombre de llicències associades, varen executar la unificació tecnològica sota la mateixa gestió de flotes, administració única, gestió telefònica única i aplicació única.

L'aplicació taxiclick és la triada per ser la compartida per tothom i serà objecte d'una campanya informativa i publicitària destinada a la demanda per a residents.

Tot i que, en aquesta primera fase, Taxi Telefono de la Platja de Palma, ha decidit no participar del projecte d'unificació, avui mateix representants de Taxi Telefono i Radio Taxi han celebrat una trobada, a les oficines de Radio-Taxi, en la qual han acordat compartir serveis a través de taxiclick en una primera fase de transició per arribar a compartir la totalitat dels serveis en una segona fase.

L'acord al qual han arribat aquest divendres representants de l'emissora unificada Radio-Taxi i l'emissora Taxi–Telefono que opera a la Platja de Palma preferentment, és de facto, una unificació de la demanda del servei, respectant la singularitat de la emissora menor en nombre de llicències. Gràcies a aquest acord, el ciutadà tendrà accés a un servei de taxi amb una flota de de 980 llicències de les 1246 que estan autoritzades a Palma. Està per confirmar el nombre de llicències estacionals que es podrien incorporar a l'emissora i per tant al reforç del servei.

L'aplicació taxiclick, poc a poc, s'està consolidant com l'aplicació de referència gestionada pel sector del taxi a Palma i oberta a municipis de la Part Forana, Llucmajor i Taxi Més els primers, per fer front de forma unificada a la implantació de noves fórmules de gestió de la mobilitat, sense regularització administrativa i gestionades per multinacionals i fons d'inversió.