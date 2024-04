La Fundació Miquel Jaume i Educaclown s'uneixen per crear 'Somriures Guanyadors'

Educaclown i la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal s'uneixen per llançar 'Somriures Guanyadors', un ambiciós projecte destinat a beneficiar els nens i les nenes en situació de vulnerabilitat en els centres d'acollida de Mallorca. En aquesta iniciativa, la fundació i l'associació sense ànim de lucre col·laboren estretament per promoure la inclusió social a través dels valors del clown i l'esport.

El propòsit principal de 'Somriures Guanyadors' és utilitzar el clown i l'esport com a eines motivadores per als menors que resideixen en els centres de primera acollida, oferint-los experiències enriquidores i oportunitats de desenvolupament. Per aconseguir-ho, es duran a terme regularment tallers en els centres, en els quals participaran esportistes dels equips de la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal i membres d'Educaclown.

Aquests tallers abordaran una àmplia varietat d'esports i activitats, oferint als nens i les nenes l'oportunitat de participar en experiències diverses. El primer taller està programat per al dijous 11 d'abril a la tarda, amb la col·laboració dels jugadors del Mallorca Palma Futsal, Carlos Barrón i Marcelo. Durant aquesta sessió, els participants tindran l'oportunitat d'interactuar amb Educaclown i els esportistes, aprendre sobre el futbol sala, participar en activitats pràctiques i entaular converses amb ells.

A més d'aquests tallers, Educaclown oferirà als diversos clubs de la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal l'oportunitat de participar en activitats de cohesió grupal, reforçant els llaços entre els participants i fomentant el sentiment d'equip.