La plataforma 'Mallorca per Palestina' envia rams de roses negres al PSOE en contra de la venda d'armes a Israel

La plataforma 'Mallorca per Palestina' va enviar aquest dimecres una carta i un ram de roses negres als partits del PSOE a Palma i a Inca amb l'objectiu de demanar el cessament de la venda d'armes a Israel per part del Govern estatal.

En una nota de premsa, l'organització ha explicat que aquesta acció, promoguda per la Xarxa solidària contra l'ocupació de Palestina (Rescop), s'ha dut a terme arreu del país. En aquest sentit, han considerat que Israel està cometent «crims de genocidi, apartheid, ocupació i colonització» contra el poble palestí.

Alhora, han citat una enquesta en la qual el 88 per cent dels votants del PSOE estaven a favor d'aquest embargo. Per tant, l'entrega d'aquestes roses negres ha servit per «expressar el dolor» per les 30.000 víctimes que ha provocat aquest conflicte a la Franja de Gaza des del seu inici el passat 7 d'octubre.

Els representants de Mallorca per Palestina han comentat que «posar fi al comerç d'armes amb Israel està en mans» dels socialistes, per la qual cosa han confiat que si l'Estat pren aquesta decisió «serà recordat com un govern valent i compromès amb els drets humans».