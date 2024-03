La Platja de Muro i la del Port de Sant Miquel se sumen a la campanya 'Platges sense fum'

La consellera de Salut, acompanyada pel director general de Costes i Litoral de la Conselleria del Mar i Cicle de l'Aigua, Carlos Simarro, la directora general de Salut Mental, Alicia González, i el batle de Muro, Miquel Porquer, ha assistit aquest dimarts a l'acte de senyalització que integra la Platja de Muro a la Xarxa balear de platges sense fum. A l'acte també hi han estat presents el president de l'Associació Espanyola Contra el Càncer de Balears, José Reyes, i diversos voluntaris de l'entitat.

La Platja de Muro és una de les 10 platges que s'incorporen a la 'Campanya de platges saludables 2024', juntament amb la Platja del Port de Sant Miquel, al municipi de Sant Joan de Labritja i vuit platges més al municipi de Manacor.

Així, ja són 50 els arenals que formen part de la Xarxa balear de platges sense fum, una iniciativa impulsada per la Conselleria de Salut, a través de la direcció general de Salut Mental, i per la Conselleria del Mar i Cicle de l'Aigua. El seu objectiu és evitar el consum de tabac a les zones senyalitzades, promoure els hàbits saludables i sensibilitzar la població sobre la importància de no deixar residus als espais naturals.

Aquestes platges, que formen part de la campanya de sensibilització 'Platges sense fum, platges saludables 2024' instal·len cartells als accessos per informar els usuaris d'aquesta nova catalogació i convidar-los a col·laborar en el manteniment de les platges lliures de fum i residus.

Prevenció del tabaquisme i promoció d’hàbits saludables

Actualment, el consum de tabac és una de les principals causes de malaltia i mort evitables a escala mundial. Segons dades recents de l'enquesta sobre consum de drogues, a les Balears el 34,5% de l'alumnat de 14 a 18 anys afirma haver fumat tabac alguna vegada a la vida. El 29,1% ho ha fet en el darrer any, el 22,2% els darrers trenta dies i un 6,9% diàriament durant el darrer mes. La prevalença de consum de tabac és més gran en les dones.

Per això, són importants iniciatives com aquesta, ha assegurat la consellera de Salut: «Cada passeta que donam per conscienciar els joves sobre els perills del tabac, per treballar en prevenció i promoure estils de vida saludable és terreny guanyat». Ha subratllat García: «És l'única via que les generacions futures visquin una vida lliure de tabac».

«Vull convidar els municipis que encara no en formin part, a sumar-se a aquesta iniciativa. És una iniciativa en positiu, voluntària, sense imposicions, que suma… Com més platges lliures de fum, més passes estarem fent entre tots per la prevenció i promoció de la salut, i també, per la lluita contra el tabac», ha manifestat la consellera de Salut.

Residus del tabac

D'altra banda, els residus de tabac contenen més de set mil substàncies químiques tòxiques que enverinen el medi ambient. Les llosques són els residus que trobam més habitualment entre els fems marins. En aquest sentit, Carlos Simarro, director general de Costes i Litoral, ha explicat durant l'acte que la Conselleria del Mar està compromesa amb la protecció del medi ambient i la promoció de la salut. «Aquesta iniciativa a la Platja de Muro reflecteix aquest compromís, cercant crear consciència sobre l'impacte del tabac tant a la salut com als nostres espais naturals», ha afirmat Simarro, qui ha afegit que «és una mesura que, a més de beneficiar els no fumadors, fomenta una major convivència i respecte pel medi ambient. És un pas important cap a un futur més saludable i sostenible per a tothom».