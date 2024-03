[VÍDEO] Antoni Llabrés davant el ple del Consell: «La Diada de Mallorca ha estat, és i serà el 31 de desembre»

El president de l'Obra Cultural Balear va intervenir en la sessió plenària del Consell de Mallorca, celebrada el passat dijous, per demanar al President de la Institució i als consellers del Partit Popular que recapacitin sobre la seva errada de llevar l'oficialitat de la Diada del 31 de desembre i «optar per raons, purament partidistes, per una data arbitrària».

Llabrés ha recordat als consellers que es reuneixen en una sala on tots els vitralls estan dedicats al 31 de desembre de 1229 i que l'OCB ha recollit en poques setmanes més de 2.400 signatures a favor de la Diada de Mallorca el 31 de desembre i, també, que més d’un centenar d’historiadors i 25 batles de Mallorca han donat suport al manifest que demana al Consell de Mallorca que no substitueixi la data històrica de celebració de la Diada de Mallorca per una data que recorda un fet irrellevant, el 12 de setembre, i sense tradició popular.

Podeu recuperar la intervenció del president de l'OCB seguidament: