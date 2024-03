Ha mort el músic eivissenc Lluís 'Tito' Zornoza

Aquest passat dijous va morir, Lluís, més conegut com a 'Tito', Zornoza (1952), a l'edat de 71 anys. Reconegut per la seva destacada contribució a l'escena musical de l'illa, Zornoza va ser una figura fonamental en la música eivissenca.

Fundador de l'emblemàtic grup Els Diana en 1965, Tito Zornoza va deixar una petjada inesborrable en la història musical d'Eivissa. Encara que estava retirat dels escenaris, la seva passió per la música el va portar a col·laborar en el projecte Ressonadors, al costat de destacats músics com Joan Barbé i Omar Gisbert.

Tito cantava i tocava la guitarra rítmica, mentre que Pepe Gamba s'ocupava de la guitarra solista. Els altres membres dels Diana eren Joan Ferrer ‘Platé’ (baix), Narcís Torres (teclats) i Juanito Torres (bateria i harmònica). Tenien un amplíssim repertori de pop rock de l'època, que els permetia versionar els Brincos, Els Sírex, Els Mustang o The Beatles, a més d'oferir les seves pròpies cançons, que solia compondre Narcís.

Actuaven en hotels i agrupacions juvenils, com el Club Tanit o el Club Recreatiu Juvenil, al costat d'altres grups de l'època, com Es Trons, És Amics o S’Esglai.

Després d'aquesta època Tito Zornoza va continuar actuant en bandes com La Orquestra des Pla de Vila, Los Nuevos Bohemios i So de Nit, compartint escenari en aquesta última amb Joan Barbé pare, actual teclista de Simple Rock, el fill del qual acabaria fitxant-lo després per al projecte Ressonadors.

A més de músic, va treballar de cambrer i comptable, i era un personatge molt conegut i estimat a Eivissa ciutat. Ha mort a Palma d'una pneumònia en una clínica on romania ingressat per a tractar-se un càncer de gola.

Ressonadors

El grup Ressonadors ha informat a través dels seus perfils socials, de la defunció del mític cantant i guitarrista.

Lluís Tito Zornoza va ser líder de la banda Los Diana i imprescindible en els concerts de Ressonadors, versionant ‘Bona nit, blanca roseta’ amb la seva característica veu greu i profunda, que emocionava al públic des de la primera estrofa, ja ha passat a la història com un dels vocalistes més importants en la història musical de l’illa.

Ressonadors ha escrit al seu compte de Facebook: «Estimats amics i amigues, amb tota la tristesa del món vos hem de comunicar que el nostre estimat amic i company Tito Zornoza ja no és entre nosaltres. Ens quedam sense una part imprescindible de la història de la música eivissenca i una de les millors veus que s’han escoltat. Molts anys de vida a tota sa seua família i amics. Tito, allà on sigues, t’estimam i t’enyorarem moltíssim. No hi ha al cel tantes estrelles com vegades pensarem en tu. DEP»