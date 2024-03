Oberta la convocatòria d'ajuts per a centres de recerca de les Balears per adquirir equipament científic de darrera generació

La Direcció General de Recerca, Innovació i Transformació Digital ha obert una convocatòria d'ajuts per a centres públics de recerca per adquirir equipament cientificotècnic de darrera generació, instal·lar-lo i posar-lo en funcionament. El termini per presentar sol·licituds estarà obert fins al dia 22 de març.

La convocatòria està dotada amb 2.087.200 euros, que provenen del fons d'insularitat, i té per objectiu millorar les infraestructures i els equipaments dels centres d'investigació.

Segons ha destacat el govern aquest dissabte, «les infraestructures i l'equipament cientificotècnic són instruments fonamentals per generar coneixement i desenvolupar ciència excel·lent a través dels serveis i els mitjans que es posen a la disposició de la comunitat científica». D'aquesta manera, «contribueixen a una recerca de qualitat, a la millora dels resultats i el seu impacte, així com a la competitivitat internacional dels grups d'investigació», ha dit.

Precisament aquest marc ha duit el Govern a plantejar-se el disseny d'ajudes específiques per invertir en equipament cientificotècnic que contribueixi a crear a les Balears «un ecosistema regional de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació més competitiu».

En aquest sentit, Antoni Carmona, secretari autonòmic d'Innovació i Societat Digital, ha explicat que aquesta convocatòria és una «molt bona oportunitat per millorar l'equipament del sistema de ciència de les Illes Balears» i trencar «amb les dificultats que es troben els centres de les Illes per accedir a finançament d'aquest tipus en convocatòries estatals o europees».

A fi de valorar les propostes presentades, la convocatòria preveu una fase d'avaluació externa en què s'analitzaran l'excel·lència de l'equip investigador, la possibilitat de col·laboració i treball en xarxa, la qualitat i el caràcter innovador de l'equipament, la necessitat de l'equipament en la recerca de l'entitat, la viabilitat i l'experiència operativa i l'impacte socioeconòmic que es preveu. El tràmit de les propostes es pot fer a través d'aquest enllaç.