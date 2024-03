UOB Ensenyament demana contractar més docents en els CEPA davant la demanda de formació lingüística de migrants

El sindicat educatiu UOB Ensenyament ha exigit una dotació pressupostària per cobrir les «necessitats imprevistes» i contractar «suficient» personal docent als Centres d'Ensenyament de Persones Adultes (CEPA), amb l'objectiu de fer front a la «creixent demanda de formació i acollida lingüística per a migrants, especialment en català».

En un comunicat, han subratllat que aquesta demanda és «imprevista» i que els CEPA no poden satisfer-la degut a la «manca de dotació pressupostària» i de «recursos humans».

UOB Ensenyament ha recordat que ha alertat històricament sobre la «manca de flexibilitat» de l'administració per afrontar aquest tipus de demandes imprevistes, que no només afecten els CEPA, sinó també la resta de centres públics, especialment en l'atenció a l'alumnat migrant, que té necessitats educatives específiques.

Així mateix, han reconegut que és impossible preveure totes les situacions, però han criticat que l'assignació de recursos als centres es decideixi únicament amb una 'foto fixa' presa al final del curs anterior, sense possibilitat de revisar-ho segons els canvis d'una realitat sempre canviant, especialment a les Illes Balears, que reben constantment immigrants.

Així, han qüestionat com es pot assegurar la «plena integració» si se'ls nega el coneixement de la llengua parlada a les Balears quan més ho necessiten. Han plantejat la necessitat d'una iniciativa per promoure el català quan sorgeixi l'oportunitat i la necessitat de fer-ho, i han preguntat com es pot voler rellançar el paper de la formació d'adults sense dotar-la adequadament.

Finalment, han insistit en la importància de satisfer la demanda de manera àgil, realista i dinàmica per donar prestigi i utilitat a l'escola pública. Han demanat estar preparats per respondre a les contingències, ja que la defensa de l'educació pública i del català no només requereix voluntat sinó també recursos econòmics.