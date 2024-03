Més per Menorca proposa que aquest estiu la policia local col·labori en la persecució del lloguer turístic il·legal

Més per Menorca ha actualitzat el compte enrere per a l'arribada de l'estiu. «En aquests moments, hi queden 74 dies perquè comenci una nova temporada de saturació i massificació a l'illa», per això, en aquesta ocasió, els portaveus del partit menorquinista, Josep Juaneda i Josep Castells, han volgut posar fil a l'agulla al greu problema del lloguer turístic il·legal.

Les dades indiquen que a Menorca hi ha aproximadament 35.000 places de lloguer turístic il·legal, que suposen la retirada d'uns 7.000 habitatges del mercat residencial de llarga durada.

El portaveu de Més per Menorca, Josep Juaneda, ha enregistrat una proposta d'acord al ple del Consell Insular perquè s'elaborin convenis de col·laboració amb els ajuntaments perquè la policia local pugui participar en la inspecció d'habitatges on es pugui dur a terme lloguer turístic il·legal. Juaneda ha explicat que el lloguer turístic il·legal «lleva molt d'habitatge que podria ser per a les persones que volen viure tot l'any a Menorca».

El volum de l'oferta irregular de lloguer turístic contrasta amb la insuficiència del servei d'inspecció turística del Consell Insular per controlar-la, ja que durant la temporada del 2023 només es varen iniciar 11 expedients sancionadors. Aquesta realitat obliga totes les administracions a emprendre mesures urgents per a combatre aquesta activitat il·legal que «només contribueix a l'expulsió dels residents de Menorca per donar cabuda a més turistes», ha denunciat Juaneda.

En aquest sentit, la proposta de Més per Menorca pretén que els diferents cossos i agents de policia local també puguin intervenir en el control d'aquesta activitat econòmica il·legal. Els ajuntaments podran signar convenis de col·laboració amb el Consell Insular per a dur a terme actuacions conjuntes entre els cossos i agents de policia local i el servei d'inspecció turística del Consell. D'aquesta forma, ambdues administracions podran realitzar de forma conjunta tasques d'inspecció en habitatges on hi hagi sospites que puguin ser comercialitzats com a estades turístiques sense títol habilitant. El partit menorquinista indica en la seva proposta un termini de tres mesos per a l'aprovació d'aquests convenis de col·laboració, per tal d'arribar a temps a aquest estiu.

Per la seva banda, el portaveu del partit al Parlament, Josep Castells, ha criticat que el Govern «està fent una política d'habitatge que consisteix a construir més, quan el que cal no és construir més, sinó posar a disposició dels residents les cases que ja existeixen i que en aquests moments s'estan llogant il·legalment als turistes».