Més per Menorca proposa la col·laboració del Consell amb els ajuntaments per a la contractació de professionals esportius

El portaveu del grup insular de Més per Menorca, Josep Juaneda, ha registrat una proposta d'acord al ple perquè el Consell de Menorca col·labori amb els ajuntaments per ajudar-los en la contractació de professionals graduats en Ciències de l'Activitat Física i Esports.

Segons el partit, «Menorca té un alt nivell de pràctica d'activitat física i/o esportiva, arribant quasi al 50% de la població que realitza alguna activitat de forma regular». En aquest sentit, segons els menorquinistes, «el paper de les administracions públiques és fonamental per garantir la bona qualitat de totes les activitats esportives i, per altra banda, per a fomentar els hàbits saludables en la població sedentària».

Tenint en compte que a Menorca hi ha aproximadament 9.000 usuaris que empren les instal·lacions esportives municipals i moltes de les quals compten amb més de 500 usuaris cada dia, i que la llei aprovada l'any passat sobre l'activitat física i l'esport a les Illes Balears indica que els ajuntaments han de garantir que la gestió i l'organització tècnica dels serveis esportius sigui dirigida per professionals de l'àmbit esportiu, Més per Menorca proposa que el Consell Insular «signi convenis de col·laboració amb els ajuntaments de l'illa per fer possible la contractació de personal qualificat».

Atès que els recursos dels ajuntaments «són limitats», i el Consell té la capacitat i la responsabilitat de col·laborar amb els ajuntaments, Juaneda demana a l'equip de govern que «més enllà de les paraules, és el moment que el PP demostri el seu compromís amb el foment de l'esport i l'activitat física, amb les famílies i les entitats esportives de Menorca». El portaveu menorquinista es mostra convençut que amb la contracció d'aquests professionals els ajuntaments «podran oferir una millora dels serveis i un major acompanyament als clubs».