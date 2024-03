Concentració d'urgència per denunciar la matança d'un centenar de civils a Gaza

Unes quaranta persones s'ha concentrat aquest divendres davant de la Delegació del Govern espanyol a les Illes Balears, a Palma, per a protestar per l'assassinat de més d'un centenar de civils a Gaza quan s'acostaven a recollir menjar i, també, per la negativa de l'Estat espanyol de trencar relacions amb Israel.

Cal assenyalar que aquesta concentració d'emergència ha estat convocada per Mallorca per Palestina aquest mateix divendres una hora abans de la cita.

«Davant la darrera massacre a Gaza, una més del context del genocidi que Israel està cometent des de fa gairebé cinc mesos, ens veim obligats a convocar una altra concentració d'emergència», ha escrit l'organització en les seves xarxes socials.

Els assistents a la concentració han acudit amb banderes i cartells en els quals s'hi podia llegir 'Aturem el genocidi a Palestina' o 'Estat espanyol i Unió Europea, les vostres armes massacren als nins palestins'.