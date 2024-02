Kiko Villalonga, nou gerent de PortsIB

Francisco José Villalonga, més conegut com a Kiko Vilallonga, ha estat nomenat nou gerent de PortsIB, prenent el relleu de Jaume Carbonell, qui recentment ha renunciat al lloc per motius personals. Amb un extens bagatge, tant en l'esport de la vela com en la gestió esportiva, Vilallonga es prepara per a liderar una de les institucions més significatives en la gestió portuària de l'arxipèlag balear.

Nascut el 19 de març de 1967 i amb una sòlida formació com a llicenciat en Dret, Villalonga ha dedicat gran part de la seva vida professional a l'àmbit esportiu. Des de 1998, ha exercit rols clau en la Direcció General de l'Esport, destacant com a director esportiu de vela i com a director de la Residència Reina Sofia, consolidant un perfil de lideratge i compromís amb l'esport i la joventut.

La seva carrera esportiva, marcada per fites significatives en la classe Finn, inclou títols com el de subcampió d'Europa Juvenil, campió d'Espanya i un sisè lloc en el Campionat del Món, la qual cosa li va valer el reconeixement internacional i el primer lloc en el rànquing mundial en 1991.

«És un honor i una gran responsabilitat assumir la gerència de PortsIB», ha reconegut Vilallonga després del seu nomenament. «Afront aquest nou repte amb molta il·lusió i amb el compromís de treballar per una gestió eficient i sostenible dels nostres ports, cercant sempre la millora contínua i la innovació per a beneficiar tant als usuaris com a l'entorn natural de les nostres illes», ha assenyalat.