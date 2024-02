Distinció polèmica: el Govern concedeix la Medalla d'Or de les Illes Balears a la reina emèrita espanyola

Més 'distincions' per als Borbons i una polèmica encesa. El Consell de Govern ha acordat aquest divendres concedir la Medalla d'Or de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la reina Sofia de Grècia. Ho ha anunciat el portaveu del Govern, Antoni Costa, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern. El portaveu ha destacat que la mare del rei espanyol Felipe VI és una persona «molt lligada a les Balears i especialment a l'illa de Mallorca». La decisió ha generat polèmica i a les xarxes socials molts usuaris han mostrat el seu rebuig a la proposta.

Costa també ha ressaltat el seu «compromís absolut» amb el conjunt de l'arxipèlag i les entitats socials. Des de l'Executiu han ressaltat que, des del seu matrimoni amb el Borbó emèrit, «l'estima de la Reina emèrita per Mallorca s'ha traduït en visites privades per a conèixer de primera mà projectes socials que es desenvolupen a l'illa i tenir una visió més pròxima dels ciutadans que aquí viuen».

«Des de la Fundació Reina Sofia, constituïda el 1977, gestionen i promouen nombrosos projectes educatius i sanitaris, així com d'ajuda social i humanitària, dels quals s'han beneficiat nens, persones majors, persones migrants, persones amb discapacitat i afectats per catàstrofes naturals», ha destacat el Govern. També, una de les principals línies d'actuació de la fundació ha estat el Projecte Alzheimer, on s'han desenvolupat 27 projectes de recerca.

Segons l'Executiu, a les Balears «també és destacable la seva dedicació a projectes socials i solidaris, per exemple, col·laborant des de fa anys de manera activa en les diferents activitats de l'associació Projecte Home». «Se li atorga la Medalla d'Or pel seu lliurament sense fissures als projectes solidaris que emprèn i que redunden en benefici de la societat, per la seva implicació en el món de la cultura i per la seva participació en els projectes socials que es desenvolupen a Mallorca i en reconeixement a la seva vinculació i promoció de les Balears», ha dit el portaveu de l'Executiu.

El Consell de Govern ha aprovat igualment els premis Ramon Llull d'enguany a l'oncòleg Enric Benito, l'ecòloga marina Beatriz Morales, el doctor en enginyeria de camins José Antonio Fayas, l'associació Mater Misericordiae, la Menorca Talaiòtica, el museu Es Baluard, el sacerdot i historiador Joan Planells, la Galeria Xavier Fiol, el músic Llorenç Santamaria, l'Illes Balears Palma Futsal, les futbolistes Mariona Caldentey i Cata Coll, el dissenyador Sebastian Pons, i, a títol pòstum, a l'empresari Gabriel Sampol, la diplomada en magisteri Teresa Costa i l'arxivera i doctora María José Massot. Es tracta dels màxims guardons de la CAIB i es lliuraran el 29 de febrer a la Llotja.