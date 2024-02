Els pescadors s'uneixen a les reivindicacions dels agricultors

Aquest dilluns, el president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors (FBCP), Domingo Bonnín, ha indicat que, malgrat no preveuen mobilitzacions a curt termini, si els pagesos de Mallorca veuen «positiu» que els pescadors participin a la tractorada de dilluns que ve, hi aniran.

Així ho ha explicat Bonnín després de la reunió de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors, que ha estat «una primera presa de contacte», en la qual no s’ha consensuat cap tipus d'actuacions que es faran ja que en una primera reunió «és complicat». Segons Bonnín, la Federació Nacional està fent un argumentari de quina és la problemàtica i de com afecta la normativa comunitària. Així, ha deixar veure que hi ha un clar «malestar generalitzat».

Pel que fa a possibles mobilitzacions, el president de la FBCP ha indicat que «segurament arribaran» però no a curt termini. En aquest sentit, ha considerat que la Federació «ha de calendaritzar les actuacions per arribar a les eleccions europees». «Si comencem a fer actuacions ara, quan arribin les eleccions estarem cansats», ha apuntat Bonnín.

Tot i això, ha assegurat que mantindran contactes amb les associacions agràries Asaja-Baleares i la Unió de Pagesos de Mallorca, entre d'altres, per tal de saber si els «interessa» i veuen «positiu» que una representació de la FBCO participi en la tractorada convocada dilluns que ve. «No volem interferir en la seva dinàmica. Si ells consideren que és positiu que hi siguem, nosaltres hi serem», ha assegurat.

Així mateix, Bonnín ha explicat que a la trobada de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors s'ha decidit tornar realitzar una reunió el proper dilluns, 19 de febrer.