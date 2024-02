Un centenar d’historiadors dona suport al manifest de l’OCB en defensa del 31 de desembre

Un centenar d’historiadors, entre els quals hi ha professors d’història de la Universitat de les Illes Balears (UIB), d’Ensenyament Secundari, Batxillerat i llicenciats i graduats en Història s’han adherit al manifest que ha impulsat l’Obra Cultural Balear (OCB) arran de la decisió del Consell de Mallorca de canviar la data d’aquesta celebració. Per decisió de l’equip de govern, de PP i VOX, la Diada de Mallorca se celebrarà el 12 de setembre, a partir d’enguany.

Entre els signants del manifest hi ha historiadors tan rellevants com: Maria Barceló, Albert Cassanyes, Antoni Mas Forners, Gabriel Ensenyat, Plàcid Pérez, Antoni Quintana, Sebastià Serra, Antoni Marimon, David Ginard, Isabel Pañarrubia, Antoni Ignasi Alomar, Elisabeth Ripoll, Gaspar Valero, Pere Salas, Bartomeu Carrió, Gabriel Alomar, Arnau Company, Antoni Vidal, Antònia Ripoll, Bartomeu Garí, Mateu Morro, Benet Albertí, Bernat Sureda, Manel Santana o Joan Josep Matas.

La decisió de canviar la data de celebració de la Diada de Mallorca, que ha estat rebutjada per tota l’oposició política i contra la qual l’OCB ha presentat al·legacions, ara també recull la veu dels especialistes que consideren que el 31 de desembre és la data històrica que, des del segle XIII, les institucions han commemorat com a fet fundacional del nostre poble; fruit de la conquesta de l’any 1229 per part de Jaume I. Així mateix, els historiadors manifesten que el 31 de desembre representa la voluntat de continuïtat amb la identitat històrica, cultural i lingüística que va representar el Regne de Mallorca, que és la diada amb la qual s’identifiquen la majoria de ciutadans, personalitats rellevants i organitzacions de la nostra història passada i present i que aquesta Diada de Mallorca no pot ser substituïda per una data sense transcendència històrica, com és la successió d’un monarca per un altre, que no va alterar gens l’essència jurídica i social del propi Regne de Mallorca, fet al qual fa referència el 12 de setembre.

Finalment, el manifest de l’OCB recorda que el 31 de desembre ha estat celebrat per la societat civil mallorquina com la Diada de Mallorca i canviar aquesta data, per interessos polítics, «no representa més que un atac unilateral per part del PP i VOX que volen acabar amb la tradició i la defensa de la nostra identitat com a poble».

El manifest

«Els sotasignats d’aquest Manifest, professors d’història d'ensenyament secundari, batxillerat i de la UIB, i llicenciats/graduats en història, consideram:

Que el 31 DE DESEMBRE és la data històrica que les institucions del Regne de Mallorca, també les que les succeïren amb posterioritat, la ciutat i les viles han commemorat, des del segle XIII, com a fet fundacional del nostre poble, nascut com a conseqüència de la conquesta de l’any 1229 per part de Jaume I, comte sobirà de Barcelona, rei d’Aragó i, a partir d’aquell moment, també rei de Mallorca.

Que el 31 DE DESEMBRE va comportar un canvi radical, de naturalesa social i demogràfica a l’illa. Mallorca va ser poblada de bell nou, majoritàriament per naturals de Catalunya, i va esdevenir un regne, amb un ordenament propi (Carta de privilegis i franqueses) a partir de 1230, el qual va disposar d’estructures d’autogovern fins a la seva abolició, el 1715, per la Monarquia Hispànica dels Borbons, amb el Decret de Nova Planta.

Que el 31 DE DESEMBRE representa la voluntat de continuïtat amb la identitat històrica, cultural i lingüística que va néixer amb el Regne de Mallorca, com a poble que s’autogoverna a si mateix i es vincula amb les altres illes Balears, i alhora forma part d’estructures compartides com en el seu moment ho foren la Corona catalanoaragonesa o d’Aragó o la Monarquia Hispànica en la seva etapa inicial.

Que el 31 DE DESEMBRE és la diada amb la qual s’identifiquen la majoria de ciutadans i personalitats rellevants de la nostra història passada i present, així com organitzacions, entitats i institucions que s’han significat per la defensa de la mallorquinitat, tant des del punt de vista cultural com polític, tant des de posicionaments moderats com de màxima contundència.

Que el 31 DE DESEMBRE com a Diada de Mallorca no pot ser substituït per una data sense transcendència històrica, com és la successió d’un monarca per un altre, que no va alterar gens l’essència jurídica i social del propi Regne de Mallorca, el qual continuava governat per un monarca de la casa de Barcelona, ara des de la ciutat de Perpinyà.

Que el 31 DE DESEMBRE és celebrat per la societat civil mallorquina com la Diada de Mallorca; canviar aquesta data per interessos polítics no representa més que un acte unilateral per part d’aquelles forces que s’aparten de la tradició i la defensa de la nostra identitat com a poble. El Consell de Mallorca no pot tornar a caure en el mateix error d’instituir un dia inventat per desdir la història i dividir la societat mallorquina.

Per totes aquestes raons, demanam al President del Consell de Mallorca, Sr. Llorenç Galmés, la no-aprovació definitiva de l’acord de dia 14 de desembre del Ple del Consell de canvi de data i el manteniment del 31-D com a Diada de Mallorca.

*Manifest promogut per l’OCB i signat per Maria Barceló, Gabriel Ensenyat, Antoni Mas, Albert Cassanyes, Sebastià Serra, Isabel Peñarrubia, Antoni Marimon, David Ginard, Pere Salas, Antoni Ignasi Alomar, Antoni Quintana, Arnau Company, Bartomeu Garí, Antoni Vidal, Gaspar Valero, Mateu Morro, Plàcid Pérez, i 82 historiadors més».