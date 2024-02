El Comitè Europeu de les Regions aprova una esmena de les Illes Balears per tenir en compte la insularitat en el transport de mercaderies

El Ple del Comitè Europeu de les Regions ha acceptat requerir les institucions europees perquè tenguin en compte els desavantatges que suposa la insularitat, tal com ha proposat el Govern mitjançant una esmena al projecte de dictamen aprovat aquest dijous, relatiu a la sostenibilitat i l’ecologització dels transports de mercaderies a Europa.

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha assistit avui a Brussel·les, en el Parlament Europeu, al segon dia del Ple del Comitè Europeu de les Regions, durant el qual ha tingut lloc el debat i la votació de les esmenes al text i ha estat aprovada l’esmena proposada per les Illes Balears.

El Govern ha presentat l’esmena a aquest projecte de dictamen per demanar a les institucions europees que prestin especial atenció als territoris amb desavantatges geogràfics i demogràfics, com són les illes, per les limitacions que això imposa tant a les infraestructures en aquests territoris com en relació amb la possibilitat d’adaptació dels seus sistemes de transport i distribució de mercaderies.

El projecte de dictamen analitza diferents iniciatives legislatives de la Comissió Europea per complir amb els compromisos del Pacte Verd Europeu i amb la neutralitat climàtica d’aquí a 2050, alineats amb l’objectiu de descarbonització de les Illes Balears.

Els aspectes més rellevants són millorar la gestió de les infraestructures ferroviàries europees, incentivar els vehicles de transport de mercaderies per carreteres de baixes emissions i millorar la informació disponible sobre l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

La regulació de referència està centrada en mesures per a l’estandardització i interoperabilitat de l’espai comú europeu, especialment les transfrontereres. El reglament ferroviari no és d’aplicació a les Illes Balears, atès que la nostra xarxa està desconnectada de l’espai únic ferroviari.

El fet insular fa que el transport de mercaderies sigui fonamentalment intermodal, atès que la major part de mercaderies arriben a les Illes per transport marítim, amb una posterior distribució interior per carretera.

L’esmena presentada pel Govern pretén «fer efectiu el desplegament de l’article 174 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, el qual estableix que les illes han de rebre una atenció especial, i així traslladar a les institucions europees la importància de tenir en compte els desavantatges del fet insular perquè s’apliquin mesures quan s’hagi de compensar la insularitat, es tracti o no de regions ultraperifèriques».

Les iniciatives europees analitzades en el dictamen són la comunicació de la Comissió Europea relativa a l’ecologització del transport de mercaderies; la proposta de reglament sobre la comptabilització de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle dels serveis de transport; el reglament sobre l’ús de la capacitat d’infraestructura ferroviària a l’espai ferroviari europeu únic; la proposta de directiva per la qual s’estableixen, per a determinats vehicles de carretera, les dimensions màximes autoritzades al trànsit nacional i internacional i els pesos màxims autoritzats al trànsit internacional, i la proposta de directiva relativa a un marc de suport al transport intermodal de mercaderies.