Un soci del RCD Mallorca demana per carta al president que torni el català als videomarcadors

Joan Andreu, abonat 430 i soci del RCD Mallorca des de la seva infantesa, s’ha adreçat aquest dijous, 25 de gener, al president del club futbolístic mitjançant les vies oficials que aquest posa a l’abast dels socis i seguidors, per tal d’exposar-li el seu malestar i la seva preocupació pel canvis de llengua que ha presenciat des de la grada des de fa un temps.

La motivació per a adreçar-se al president del club, Andy Kohlberg, ha estat «la retolació en castellà dels marcadors digitals dels nostre estadi els dies de partit». Un fet que, segons el propi abonat denunciant, no ocorria fins la passada renovació infogràfica, moment en el qual es va aprofitar aquesta actualització per a arraconar la llengua pròpia.

Joan Andreu aprofita la carta per a agrair altres accions que, segons ell, sí segueixen un bon camí mallorquinista, com ara «la identificació del club amb els dimonis o els balls de boleros a la festa d’inauguració». I, finalment, fa una comparativa entre les llengües i els equips de futbol, dient que «el català no serà mai el Madrid o el Barça, ni guanyarà la lliga de llengües, però si entre tots la cuidam, la respectam i feim les coses ben fetes, el català pot ser com el Mallorca i jugar a la primera divisió de les llengües. I no passar pena per baixar a Segona».