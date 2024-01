La segregació per raó de llengua es farà amb els infants de tres anys

Les famílies hauran de triar la primera llengua d'ensenyament dels seus fills en la primera edat d'escolarització, és a dir als tres anys, i no als vuit anys, com havia quedat recollit en l'acord entre PP i VOX.

Ho han explicat la presidenta de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària, Joana Maria Mas, i el president de l'Associació de Directors de Secundària, Joan Ramón Xamena, després de participar en la Submesa de Diàleg Permanent, en la qual el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, no ha donat, no obstant això, detalls en relació a la implantació del pla pilot.

En aquest escenari, en funció de les demandes de les famílies, la Conselleria farà un estudi de recursos que necessiten els centres insistint que no tots podran aplicar els nivells de demanda.

Sobre aquesta qüestió també s'han pronunciat representants de diversos sindicats que han participat abans en la Mesa Sectorial d'Educació per a tractar l'esborrany de regulació de l'ús del mòbil a les aules, han lamentat que el Govern no els hagi traslladat encara res relacionat amb el pla pilot per a la lliure elecció de llengua.

Segons ha explicat Vicent García, de l'STEI, en el punt de precs i preguntes de la reunió han plantejat aquesta qüestió i han demanat a Vera, sense èxit, un esborrany de la proposta de pla pilot. Els representants dels sindicats han posat l'accent que les Meses Sectorials són els únics àmbits per a la negociació.

Abans de la submesa dels directors, Mas ja havia apuntat que els centres educatius compten amb un projecte lingüístic per a donar resposta a les necessitats específiques de cadascun.

Segons ha afegit, en els últims anys la presència del català a l'escola pràcticament ha desaparegut per l'augment de la població nouvinguda. «El seu ús ha quedat reduït a les hores de classe. No és una llengua de pati, ni és una llengua de relació social, ni tan sols de les xarxes socials que utilitzen. Volem que la Conselleria reflexioni i pensi que la llengua, com altres qüestions, no és un tema polític sinó de les necessitats dels alumnes».

Per a la representi dels directors d'Infantil i Primària, les Balears tenen un perfil poblacional que necessita evitar «per tots els mitjans» que hi hagi segregació. Mas ha lamentat, abans de la reunió, que «hi ha encara moltes coses que estan a l'aire».