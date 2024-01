El Govern remarca el «suport incondicional» a les Cases Balears a l’Exterior: «La seva continuïtat es tradueix en la preservació del nostre llegat»

La consellera de Presidència i Administracions Públiques del Govern, Antònia Maria Estarellas, ha presidit la Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior que té com a funció principal el disseny d’una acció de govern davant les institucions europees i en els fòrums i xarxes europeus i internacionals per tal de defensar els interessos de les Illes Balears.

En aquest marc, la consellera Estarellas ha destacat la importància de crear una Agenda Balear «per continuar reclamant i posant damunt la taula un dels temes més cabdals que ens preocupa com a Govern, la insularitat». Així, ha afegit que assolir «una insularitat digna és tasca de tots. Per això, una vegada redactada la nostra Agenda Balear, que ens servirà de full de ruta, cada una de les nostres conselleries ha de reivindicar davant els nostres organismes europeus totes aquelles qüestions que puguin fer que Balears es posicioni com un territori de referència a la Unió Europea».

Davant la manifesta transversalitat de les línies d’actuació en matèria d’acció exterior d’interés per a les Illes Balears que emprendrà el Govern durant la present legislatura, la reunió celebrada aquest matí ha comptat amb representants de les diferents conselleries de l’Executiu autonòmic. També hi han estat presents la directora general de Relacions Institucionals i Relacions amb el Parlament, Xesca Ramis i la gerenta de la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior (FIBAE), Marta Cano, entre altres responsables d’aquesta direcció general.

La consellera Estarellas també ha aprofitat la reunió d’avui per remarcar el «suport incondicional» del Govern de les Illes Balears a les Cases Balears a l’Exterior. «És un deure reconèixer-les i promocionar-les per evitar-ne la desaparició, perquè la seva continuïtat es tradueix en la preservació del nostre llegat, de la memòria cultural de les Illes Balears».

Oficina de les Illes Balears a Brusel·les

A la reunió també s’ha presentat l’Oficina de les Illes Balears a Brusel·les com a punta de llança per defensar, en primera línia davant de les institucions i òrgans de la UE, els interessos de les Illes Balears. Per donar un impuls a aquesta línia d’acció, la directora general Xesca Ramis ha explicat que l’oficina, tancada durant la passada legislatura, s’ha reforçat amb una tècnica i quatre becaris que s’incorporaran ben aviat.

Ramis també ha informat de la participació del Govern al Comitè Europeu de les Regions, del qual la presidenta Margalida Prohens és membre titular, i que dona veu a les regions i a les ciutats de la UE en la preparació de la legislació europea. En aquest punt, ha agraït la «implicació i col·laboració activa» de les direccions generals del Govern en la preparació d’esmenes als plens del comitè i que en la sessió del 31 de gener i l’1 de febrer permetrà esmenar el projecte de dictamen «Ecologització del transport de mercaderies».

Xesca Ramis ha apuntat que la seva direcció general té igualment com a objectiu coordinar la participació del Govern a la Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes (CRPM), des d’on el Govern reforçarà la defensa de la insularitat davant les institucions europees, i l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM), que presidirà a partir del mes de març de 2025, i dins la qual s’iniciaran dos projectes amb participació de les Illes Balears: el projecte CESAM, sobre economia circular i solucions sostenibles i que tindrà com socis balears a través de la Fundació BIT i l’empresa Terracor; i el projecte Fashion Forward sobre els residus tèxtils i la seva transformació, amb la participació de Fundació Deixalles.

Finalment, s’han donat a conèixer el pla d’actuacions activitats de l’Europe Direct Illes Balears per a aquest 2024. Els centres Europe Direct tenen com a objectiu apropar la UE als ciutadans i respondre a les seves preguntes sobre polítiques, programes i prioritats de la UE. El pla està obert a les propostes de les conselleries i es preveuen col·laboracions amb la de Famílies i Afers Socials o la d’Economia, Hisenda i Innovació.