Margarida Masferrer, nova presidenta del GOB Menorca

Margarida Masferrer, dona vinculada al món de la medicina, serà la nova presidenta del GOB de Menorca; un càrrec que, des de fa sis anys, ocupava Carlos Coll.

L'Assemblea s'ha obert amb un sentit record per la recent pèrdua de Tòfol Mascaró, que havia estat coordinador insular de l'associació. Masferrer ha participat com a membre de la Junta Directiva en els darrers anys. La candidatura per la nova presidència s'ha votat per unanimitat.

L'entitat ha celebrat aquest dimecres la seva trobada anual on es revisen les activitats fetes, s'aprova el pressupost per a l'any següent i es renoven la meitat dels càrrecs de la Junta Directiva.

En 2023 el GOB ha registrat 105 noves afiliacions, pràcticament dues cada setmana. Així, l'entitat acaba l'any amb 1.560 socis i sòcies i amb un ampli volum de persones voluntàries.

A l'acte s'han exposat les múltiples activitats dutes a terme en les diferents àrees de feina. L'entitat encara el 2024 amb nous reptes, com abordar la Menorca que es massifica, les dificultats en la transparència urbanística, les decisions estratègiques que caldria abordar com a societat en la gestió de l'aigua o les adaptacions agràries al canvi climàtic i al context econòmic, així com una llarga llista d'altres iniciatives que es volen impulsar.