L’OCB presentarà al·legacions davant el canvi de data de la Diada de Mallorca

Aquest mateix dijous, l’Obra Cultural Balear ha anunciat en un comunicat que considera «que l’acord provisional del Ple del Consell de Mallorca per declarar dia 12 de setembre com a Diada de Mallorca planteja dubtes de legalitat».

L’entitat considera que aquest acord contradiu l’article 16.2 de la Llei 7/2023, de 22 de març, de comunitats balears o illenques fora del territori balear, que fa referència a les diades de cada illa i que situa la Diada de Mallorca el dia 31 de desembre. Antoni Llabrés, vocal de la Junta Directiva de l’OCB, ha constatat que «resulta imprescindible que els Serveis Generals de Presidència del Consell valorin aquesta possible contradicció, perquè no la varen tenir en compte i, per tant, no s’hi varen pronunciar, i, si fos el cas, reconsiderin l’informe favorable que varen emetre». Així doncs, l’OCB presentarà al·legacions a l’acord del Ple publicat al BOIB dia 23 de desembre.

L’OCB també ha recordat que el mateix conseller que ha impulsat l’acord de canvi de data, Antoni Fuster Zanoguera, va votar a favor de l’aprovació de la Llei de comunitats balears fa tan sols nou mesos. Així, l’entitat considera que «el canvi de data impulsat per la dreta i la ultradreta del Consell de Mallorca obeeix a raons estrictament ideològiques, de persecució de qualsevol símbol d’identitat del nostre poble». El Consell ha prescindit, així mateix, de «les autoritats acadèmiques més solvents, en particular d’historiadors de trajectòria contrastada de la UIB, que s’han manifestat reiteradament de forma molt majoritària a favor de la diada del 31 de desembre».

L’entitat s’ha mostrat contundent al llarg de tot el comunicat, al que ha posat fi dient que «La Diada de Mallorca ha estat, és i serà sempre el 31 de desembre» i recordant que el 12 de setembre és una Diada postissa i sense cap arrelament, «no sentida com a pròpia pels mallorquins».