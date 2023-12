La Xarxa educativa diu NO a la segregació lingüística

Aquest dijous, les entitats integrants de la Xarxa educativa per la llengua han emès un comunicat en què han rebutjat el Pla Vera, signat per PP i VOX dia 3 de novembre, d’esquena a la comunitat educativa i elaborat per grups aliens al món educatiu.

Lamenten també que «s’opti per una modificació del model lingüístic educatiu vigent els darrers vint-i-cinc anys sense comptar amb el consens d’una majoria política i social àmplia».

Així mateix, han manifestat la seva contrarietat per la consignació pressupostària de 60 milions d’euros anuals (20 per trimestre) als pressupostos de les Illes Balears, per a fer efectiu el Pla Vera.

Finalment, les entitats han demanat al Govern que escolti a la comunitat educativa i que destini els fons que ara es preveuen per a fer realitat la segregació lingüística a «fer front a les necessitats reals dels centres educatius».