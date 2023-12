La Plataforma contra els Megacreuers recapta 4.116 euros per poder pagar una multa per haver fet una protesta pacífica

La Plataforma contra els Megacreuers ha aconseguit recaptar en una setmana, a través d'un 'micromecenatge', 4.116 euros que els demanaven per a fer front al pagament d'una multa per una protesta feta el maig de 2022.

La plataforma ha celebrat aquesta «onada de solidaritat» i «mobilització» de la societat civil que ha participat en la campanya 'Una multa fora d'escala', segons ha informat l'associació Palma XXI en una nota de premsa.

En concret, aquesta quantitat ha estat aportada per 120 donants amb l'objectiu de finançar els 4.116 euros de sanció que es va imposar en una acció reivindicativa desenvolupada al maig de 2022.

L'acció va consistir a rebre al creuer més gran del món que arribava per primera vegada al port de Palma, el Wonder of the seas, a bord del veler històric Rafael Verdera i exhibir una pancarta de protesta.

Des de la plataforma han agraït la «implicació» de tota la societat civil que s'ha mobilitzat i ha contribuït al fet que en una setmana s'hagi aconseguit l'objectiu de 4.116 euros --4.000 euros de la multa més 116 de costos de gestió--.

Més de 120 persones i entitats han cofinançat la sanció econòmica, que dimecres passat havien titllat d'«injusta i desproporcionada». «Rebre aquesta resposta social confirma que la labor de denúncia i de participació ciutadana és avui més necessària que mai», han manifestat.

Així mateix, han assenyalat que aquesta «injustícia s'ha comès aquesta vegada contra la plataforma, però «demà pot ser qualsevol altre col·lectiu, entitat o persona que representi una veu crítica al model hegemònic».

En aquest sentit, han apuntat que responsabilitat per a fer front a les represàlies «haurien de ser compartides» i per això agraeixen que la gent «els hagi donat la raó amb el resultat d'aquesta campanya de 'micromecenatge'»