Quatre dels cinc sindicats del Consell de Mallorca voten a favor del calendari per la incorporació de treballadors

Quatre dels cinc sindicats del Consell de Mallorca han votat a favor del calendari que proposa l'administració i que permetrà, de manera esglaonada, la incorporació dels treballadors a les places determinades pel procés d'estabilització.

La consellera d'Hisenda i Funció Pública, Pilar Bonet, acompanyada de la directora insular de Funció Pública, Carmen Moreno, en representació de l'administració, s'ha reunit amb els portaveus dels cinc sindicats que tenen representació al Consell de Mallorca (UGT, CCOO, STEI, CSIF i USO).

Durant la reunió, els sindicats han expressat el seu acord amb la proposta de calendari que ha fet la institució insular per fer efectives les preses de possessió de les noves places determinades pel procés d'estabilització. En concret, quatre dels cinc sindicats, UGT, CCOO, STEI i CSIF, han votat a favor del calendari que, finalment, serà el següent:

1 de febrer: A1 i A2

1 de març: C1

1 d'abril: C2

D'altra banda, després de setmanes de negociacions, s'ha arribat a un altre acord majoritari. Quatre dels cinc sindicats han donat la conformitat a les bases generals que han de regir els procediments de selecció del personal funcionari interí i de personal laboral temporal al Consell de Mallorca i a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

La consellera d'Hisenda i Funció Pública, Pilar Bonet, ha destacat «la importància del suport majoritari dels sindicats» i ha agraït «la seva predisposició per arribar a acords». A més, ha reiterat «la voluntat de diàleg per part de l'equip de govern al llarg d'aquesta legislatura per tal de consensuar al màxim les relacions laborals pel bé dels treballadors de la casa».

Procés d'estabilització extraordinari

El procés d'estabilització extraordinari preveu la regularització de 1.309 places en total que es distribueixen de la següent manera: 821 places a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), 462 al Consell de Mallorca i 26 a l'Agència de Defensa del Territori. Pel que fa a les entitats locals, en total s'han convocat 839 places de personal funcionari i laboral. La institució insular, a través de l'EMAP, assumeix la gestió d'aquestes convocatòries mitjançant convenis de col·laboració.