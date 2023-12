L'IES Algarb d'Eivissa també se suma a la campanya 'La llengua no es toca'

Continua la lluita educativa. Més de 130 centres educatius de les Illes Balears s'han sumat a la campanya 'La llengua no es toca' per a mostrar rebuig a la implantació de la segregació lingüística a l'educació.

Entre aquests centres trobam L'IES Algarb d'Eivissa, que també ha publicat una fotografia amb el lema de la campanya a les portes del centre i amb els professors vestits de negre en senyal de dol per l'educació pública.

Aquesta iniciativa neix per a mostrar el desacord de la comunitat educativa amb les decisions preses per part del Govern del PP i VOX en matèria lingüística, amb què planegen segregar l'alumnat per raó de llengua i retrocedir el model lingüístic vigent fins ara.